В Европе создана коалиция по возобновляемому водороду

Европейские ассоциации солнечной и ветровой энергетики – SolarPower Europe и WindEurope – создали Коалицию по возобновляемому водороду (Renewable Hydrogen Coalition).

Как следует из названия и состава инициаторов, новая организация намерена продвигать на европейском рынке так называемый зеленый водород, производимый на основе возобновляемых источников энергии, и соответствующие технологии, пишет RenEn.

Генеральный директор SolarPower Europe Вальбурга Хеметсбергер заявила прямо: «То, что нам не нужно, [куда] деньги не должны идти, так это так называемые переходные технологии, такие как синий водород».

Создатели Коалиции представили новое исследование под названием Mainstreaming green hydrogen in Europe («Сделать зеленый водород основным направлением в Европе»), которое показывает, что производство и потребление возобновляемого водорода в Европе может расти гораздо быстрее, чем предполагают текущие стратегии.

Новая организация призвана построить высокоуровневую междисциплинарную сеть новаторов, предпринимателей и корпоративных лидеров из быстрорастущего сообщества возобновляемого водорода, включая промышленных потребителей.

Цель коалиции состоит в том, чтобы дать Европе возможность опереться на свою процветающую отрасль возобновляемых источников энергии, создать производство электролизеров мирового класса и разработать бизнес-модели и рынки, которые сделают возобновляемый водород основным направлением.

В вышеупомянутом докладе, который был подготовлен консалтинговой компанией Material Economics, утверждается, что Европа могла бы коммерциализировать возобновляемый водород быстрее, чем предполагают текущие стратегии, благодаря сотрудничеству в цепочке создания стоимости с производителями конечной продукции.

Авторы считают, что в европейской экономике существует значительный «скрытый спрос» на экологически чистый водород, объём которого в ближайшей перспективе оценивается в 540 ТВт*ч, а в среднесрочной в 1200-1400 ТВт*ч.

Европе необходимо действовать быстро и масштабно в четырех ключевых областях: создать ведущие рынки (например, экологически чистых удобрений и стали), мобилизовать крупные инвестиции (особенно в возобновляемые источники энергии, поскольку, вероятно, потребуется более 280 ГВт выделенных мощностей), ускорить внедрение инноваций от исследований, находящихся на ранних стадиях с помощью демонстрационных проектов, внедрить соответствующие политики и стандарты.

«Терминал» писал, использование водородных технологий открывает как миру, так и Украине возможности для декарбонизации основных секторов экономики, а также для построения новой индустрии и создания дополнительных рабочих мест. Об этом директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе сказал выступая на саммите Sustainable Energy Europe.