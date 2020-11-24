В Україні напередодні зими у ремонті залишаються 4 атомні енергоблоки

Обновлено: Ноябрь 24, 2020. Тэги: , ,

В Україні напередодні зими у ремонті залишаються 4 атомні енергоблоки

У ремонті залишаються чотири атомні енергоблоки країни.

Про це пише пресслуба Енергоатому.

«23 листопада на атомних станціях України у роботі 11 із 15 енергоблоків. Енергоблоки №5 ЗАЕС, енергоблок №3,4 РАЕС та енергоблок №2 ХАЕС – перебувають у ремонті», — повідомили у НАЕК.

Наявна потужність «Енергоатому» складає 9 260 МВт, поточна потужність — 9 260 МВт, інформують у компанії. 22 листопада станціями вироблено 205,18 млн кВт·г електроенергії.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 790 МВт, РАЕС – 860 МВт, ЮУАЕС – 2 600 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт. Станом на 23 листопада 2020 року наявна потужність НАЕК «Енергоатом» — 9 260 МВт, поточна потужність становить 9 260 МВт. Минулої доби, 22 листопада, станціями вироблено 205,18 млн кВт·г електроенергії. З початку листопада виробництво становить 4 392,35 млн кВт·г.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

«Термінал» писав,  22 листопада о 21 годині 7 хвилин підключено до мережі енергоблок №2 Запорізької АЕС. Блок в плановому режимі набирає потужність.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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