В Україні напередодні зими у ремонті залишаються 4 атомні енергоблоки

У ремонті залишаються чотири атомні енергоблоки країни.
Про це пише пресслуба Енергоатому.
«23 листопада на атомних станціях України у роботі 11 із 15 енергоблоків. Енергоблоки №5 ЗАЕС, енергоблок №3,4 РАЕС та енергоблок №2 ХАЕС – перебувають у ремонті», — повідомили у НАЕК.
Наявна потужність «Енергоатому» складає 9 260 МВт, поточна потужність — 9 260 МВт, інформують у компанії. 22 листопада станціями вироблено 205,18 млн кВт·г електроенергії.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 790 МВт, РАЕС – 860 МВт, ЮУАЕС – 2 600 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт. Станом на 23 листопада 2020 року наявна потужність НАЕК «Енергоатом» — 9 260 МВт, поточна потужність становить 9 260 МВт. Минулої доби, 22 листопада, станціями вироблено 205,18 млн кВт·г електроенергії. З початку листопада виробництво становить 4 392,35 млн кВт·г.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
«Термінал» писав, 22 листопада о 21 годині 7 хвилин підключено до мережі енергоблок №2 Запорізької АЕС. Блок в плановому режимі набирає потужність.