2020-11-25: Нефть Brent торгуется выше $48 за баррель

Обновлено: Ноябрь 25, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-11-25: Нефть Brent торгуется выше $48 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром в ходе торгов изменилилсь в цене до 48,24 доллара за баррель.

Последний раз нефть этой марки торговалась на таком уровне в марте 2020 года, пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,79%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 45,20 доллара за баррель, прибавив 0,65%.

Цены на нефть выросли в среду четвертый день подряд, продолжив ралли, подпитываемое надеждами на появление вакцины от коронавируса и восстановление спроса на топливо, несмотря на данные о превзошедшем прогнозы росте запасов в США, пишет «Invesying.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до $48,1 за баррель к 09:00 МСК, на WTI — прибавили 0,31% до $45,05 за баррель.

«Более широкий рынок находится в режиме снижения риска, поскольку теперь у нас есть три эффективные вакцины, которые могут бороться с вирусом», — сказал Кевин Соломон из StoneX.

AstraZeneca (LON:AZN) сообщила в понедельник, что эффективность ее вакцины от коронавируса может составлять до 90%.

Однако массовая вакцинация вряд ли начнется в ближайшие несколько месяцев, а значит карантинные меры и ограничения на поездки сохранятся и в следующем году.

ОПЕК+ на заседании на следующей неделе, как ожидается, примет решение о продлении текущих условий сделки о сокращении добычи на первый квартал 2021 года из-за слабого спроса.

Американский институт нефти сообщил во вторник, что запасы нефти в США выросли на 3,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 20 ноября, до примерно 490 миллионов баррелей, в то время как опрошенные Рейтер аналитики ждали увеличения на 127.000 баррелей.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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