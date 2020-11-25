Енергоатом приєднався до Європейського альянсу з чистого водню

ДП «НАЕК «Енергоатом» увійшло до Європейського альянсу з чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance), створеного влітку цього року Європейською Комісією.



Компанія отримала офіційне повідомлення про її включення до Альянсу та запрошення взяти участь в Європейському форумі з водню, який відбудеться 26-27 листопада 2020 року, пише пресслужба компанії.

Членство в Альянсі надасть НАЕК «Енергоатом» можливість отримувати актуальну інформацію про розвиток водневої енергетики у країнах ЄС та брати участь у заходах, спрямованих на впровадження новітніх водневих технологій.

Очільник Енергоатома Петро Котін зазначив, що приєднання до Європейського альянсу з чистого водню стало логічним продовженням курсу Компанії на впровадження нових перспективних проєктів у сфері використання водню. «Наша мета – ефективне використання потужностей українських атомних електростанцій, а в глобальному сенсі — укорінення «зелених» технологій в енергетиці для протидії кліматичним змінам. Енергоатом має беззаперечний потенціал, щоб стати одним з лідерів водневої енергетики не лише в Україні, але й у Європі, забезпечуючи вуглецево-нейтральне виробництво водню на атомних електростанціях», — наголосив керівник НАЕК «Енергоатом».

Він підкреслив, що широкомасштабне застосування водню матиме сенс виключно у випадку, якщо цей енергоносій вироблятиметься екологічно чистою генерацією, якою очевидно є атомна енергетика.

До Європейського альянсу з чистого водню вже приєднались провідні енергетичні та промислові компанії Європи, серед яких Electricité de France (EDF), E.ON SE, BMW Group, General Electric, AREVA H2Gen, Airbus SAS, Alstom, BASF SE, Bosch Group та багато інших.

Нагадаємо, що 4 вересня 2020 року ДП «НАЕК «Енергоатом» уклав Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю із НАК «Нафтогаз України». У цьому документі обидві компанії домовилися про спільну проєктну діяльність задля забезпечення переходу України до кліматично нейтральної циркулярної водневої економіки до 2050 року.

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