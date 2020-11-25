Енергоатом приєднався до Європейського альянсу з чистого водню

Обновлено: Ноябрь 25, 2020. Тэги: ,

Енергоатом приєднався до Європейського альянсу з чистого водню

ДП «НАЕК «Енергоатом» увійшло до Європейського альянсу з чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance), створеного влітку цього року Європейською Комісією.

Компанія отримала офіційне повідомлення про її включення до Альянсу та запрошення взяти участь в Європейському форумі з водню, який відбудеться 26-27 листопада 2020 року, пише пресслужба компанії.

Членство в Альянсі надасть НАЕК «Енергоатом» можливість отримувати актуальну інформацію про розвиток водневої енергетики у країнах ЄС та брати участь у заходах, спрямованих на впровадження новітніх водневих технологій.

Очільник Енергоатома Петро Котін зазначив, що приєднання до Європейського альянсу з чистого водню стало логічним продовженням курсу Компанії на впровадження нових перспективних проєктів у сфері використання водню. «Наша мета – ефективне використання потужностей українських атомних електростанцій, а в глобальному сенсі — укорінення «зелених» технологій в енергетиці для протидії кліматичним змінам. Енергоатом має беззаперечний потенціал, щоб стати одним з лідерів водневої енергетики не лише в Україні, але й у Європі, забезпечуючи вуглецево-нейтральне виробництво водню на атомних електростанціях», — наголосив керівник НАЕК «Енергоатом».

Він підкреслив, що широкомасштабне застосування водню матиме сенс виключно у випадку, якщо цей енергоносій вироблятиметься екологічно чистою генерацією, якою очевидно є атомна енергетика.

До Європейського альянсу з чистого водню вже приєднались провідні енергетичні та промислові компанії Європи, серед яких Electricité de France (EDF), E.ON SE, BMW Group, General Electric, AREVA H2Gen, Airbus SAS, Alstom, BASF SE, Bosch Group та багато інших.

Нагадаємо, що 4 вересня 2020 року ДП «НАЕК «Енергоатом» уклав Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю із НАК «Нафтогаз України». У цьому документі обидві компанії домовилися про спільну проєктну діяльність задля забезпечення переходу України до кліматично нейтральної циркулярної водневої економіки до 2050 року.

Читайте в «Терміналі», Україна розглядається як потенціальний постачальник водню до ЄС — Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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