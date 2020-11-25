Енергоатом та СхідГЗК звернулися до прем’єр-міністра

Обновлено: Ноябрь 25, 2020. Тэги: , , ,

Енергоатом та СхідГЗК звернулися до прем’єр-міністра

В.о. президента «Енергоатома» Петро Котін та очільник СхідГЗК Антон Бендик звернулися до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням провести нараду задля вирішення питань взаєморозрахунків між держкомпаніями та визначення ціни на урановий оксидний концентрат.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

«В НАЕК «Енергоатом» впевнені, що існує нагальна потреба переглянути базову ціну на урановий оксидний концентрат, адже протягом цього року середній рівень світових цін за спотовими та довгостроковими котируваннями становив 80 доларів США за кілограм урану (приблизно 2260 грн). Енергоатом же за умовами договору зі СхідГЗК вимушений сплачувати 2912 грн за кг УОК.», — зазначили у Енергоатомі.

Таку форму співробітництва між Енергоатомом і СхідГЗК енергетики називають не оптимальною. Вони аргументують це тим, що «авансування Енергоатомом майбутніх постачань призводить до зворотньої заборгованості СхідГЗК перед НАЕК. Обсяги постачань, визначені договором 2019 року, не відповідають поточним потребам Компанії. А базова ціна, за якою Енергоатом наразі купує УОК у СхідГЗК, на 20% перевищує його середню світову ціну».

У пресслужбі додали, що станом на 20 листопада цього року СхідГЗК поставив Енергоатому 522,9 тонн уранового оксидного концентрату. Водночас листом від 12 листопада 2020 року ДП «СхідГЗК» повідомило, що цього року не зможе закрити повний обсяг постачань і запропонувало «перенести» 90 тонн УОК на січень 2021 року.

Зі свого боку, Енергоатом сплатив СхідГЗК понад 2 632 млн грн. Залишок фінансових зобов‘язань Компанії перед СхідГЗК наразі дорівнює 137,8 млн грн. А дебіторська заборгованість СхідГЗК перед Енергоатомом – за ще не поставлений урановий концентрат, який уже авансом передплачено, – становить 811,4 млн грн.

Як повідомлялося, СхідГЗК постачає урановий концентрат для ДП «Енергоатом» за довгостроковим договором, укладеним в листопаді 2019 року.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики не уповноважене втручатися у ліцензування використання ядерної енергегії, втім очікує на продовження ліцензії “СхідГЗК”.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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