Китай срывает газовый контракт с Газпромом

Китай срывает договоренности с «Газпромом» по закупке газа через трубопровод «Сила Сибири», который обошелся в 15 млрд долларов и был запущен в декабре прошлого года.

За январь-октябрь по трубе в КНР было прокачано 3,06 млрд кубометров газа, подсчитал «Finanz.ru» на основе данных «Газпрома» и китайской таможенной статистики.

Объем поставок по-прежнему значительно отстает не только от оговоренного контрактом (5 млрд кубов за 2020 год), но даже от минимального возможного — закрепленного принципом «бери или плати» (4,25 млрд кубометров).

Несмотря на резкое снижение цены газа — с 188 до 144 долларов за тысячу кубометров, в третьем квартале Китай закупал в среднем 12 млн кубов в сутки, что на 1,7 млн меньше среднедневного объема по контракту (13,7 млн кубов).

В четвертом квартале поставки начали резко увеличиваться: 19 октября «Газпром» сообщил о суточной прокачке на 20% больше контрактного объема, а 20 ноября объявил о выходе на рекорд — отбор газа на 25% превысил обязательства по договору.

Тем не менее, этой скорости все равно не достаточно, чтобы компенсировать провал первой половины года.

Чтобы исполнить контракт Китай должен закупить за два месяца почти 2 млрд кубометров, качая примерно 32-33 млн кубометров в сутки.

Чтобы выйти на исполнение условия «бери или плати», Китаю нужно купить 1,19 млрд кубов, качая 19-20 млн кубометров в сутки — то есть в 1,5 раза больше, чем в октябре (14 млн кубометров, по подсчетам «Интерфакса»). Это означает, что минимальный уровень по контракту тоже вряд ли будет выполнен, отмечает ПСБ.

Китайские импортеры по-прежнему предпочитают СПГ, несмотря на то, что он дороже. Импорт сжиженного газа, по данным таможни КНР на сентябрь, подскочил на 25% год к году и составил 5,02 млн тонн при средней цене 214 долларов за тысячу кубометров.

Тем не менее, «Газпром» не оставляет попыток расширить присутствие на китайском газовом рынке, который, по прогнозу МЭА, к середине 21-го века станет крупнее европейского.

«Терминал» писал, поставки российского трубопроводного газа в Китай с Чаяндинского месторождения по газопроводу «Сила Сибири» осуществляются в сверхплановом режиме.