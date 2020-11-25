Нафтогаз буде добувати газ на шельфі Чорного моря

Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення: доручив Нафтогазу провести геологічне вивчення української частини Чорноморського шельфу та надав компанії право на отримання спеціальних дозволів на освоєння нафтогазових ділянок на морі.

Повідомляє Нафтогаз.

Нафтогаз налаштований у найкоротші терміни розпочинати сейсмічні дослідження на морі, після вирішення офіційних процедур. Відповідно до попередніх розрахунків, інвестиції вже перший рік робіт на шельфі можуть сягнути до $40 млн.

Після отримання результатів геологічних досліджень, які планує виконати Нафтогаз, і зняття наявних ризиків, можна розраховувати на зростання вартості цього активу. Це означає можливість залучення міжнародних інвесторів, і при цьому – на кращих для України умовах.

У Нафтогазі впевнені, що перед Україною відкриваються потужні перспективи на шельфі. Це підтверджують успіхи наших сусідів – Туреччини та Румунії, у Чорному морі. Саме на морській території зосереджені найбільші ресурси газу нашої країни – 1-2 трлн м³. В перспективі це означає можливість видобутку до 10 млрд м³ / рік.

Раніше Термінал писав, що в 2020-2023 роках збиток Нафтогазу становитиме 21 мільярд – Мінфін.