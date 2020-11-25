Нафтогаз буде добувати газ на шельфі Чорного моря

Обновлено: Ноябрь 25, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз буде добувати газ на шельфі Чорного моря

Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення: доручив Нафтогазу провести геологічне вивчення української частини Чорноморського шельфу та надав компанії право на отримання спеціальних дозволів на освоєння нафтогазових ділянок на морі.

Повідомляє Нафтогаз.

Нафтогаз налаштований у найкоротші терміни розпочинати сейсмічні дослідження на морі, після вирішення офіційних процедур. Відповідно до попередніх розрахунків, інвестиції вже перший рік робіт на шельфі можуть сягнути до $40 млн.

Після отримання результатів геологічних досліджень, які планує виконати Нафтогаз, і зняття наявних ризиків, можна розраховувати на зростання вартості цього активу. Це означає можливість залучення міжнародних інвесторів, і при цьому – на кращих для України умовах.

У Нафтогазі впевнені, що перед Україною відкриваються потужні перспективи на шельфі. Це підтверджують успіхи наших сусідів – Туреччини та Румунії, у Чорному морі. Саме на морській території зосереджені найбільші ресурси газу нашої країни – 1-2 трлн м³. В перспективі це означає можливість видобутку до 10 млрд м³ / рік.

Раніше Термінал писав, що в 2020-2023 роках збиток Нафтогазу становитиме 21 мільярд – Мінфін.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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