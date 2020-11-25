Сербия может перенести ввод своего участка Турецкого потока

Сербия, скорее всего, отложит ввод своего участка газопровода «Турецкий поток» до весны 2021 года, сообщает агентство Platts со ссылкой на близкие к проекту источники.

Передает Прайм.

Что касается сербского участка, то это труба длиной 403 километра, ее мощность почти 14 миллиардов кубометров в год. Этот участок должен обеспечить поставки газа в Венгрию и Сербию.

В феврале текущего года Газпром сообщал, что первые поставки по этой нитке намечены на конец 2020 года, но, по данным источников Platts, Сербия отстает от графика строительства.

Собеседники подтвердили информацию, которуу ранее озвучивал глава ассоциации природного газа Сербии Воислав Вулетич: задержка проекта связана со строительством компрессорной станции. Ее построят только к маю 2021 года.

Если будет задержан ввод в эксплуатацию сербского участка газопровода, Москве, возможно, придется доплачивать Украине за дополнительное использование ее газотранспортной системы для экспорта топлива в страны Европы.

Ранее Терминал писал, что строительство участка Турецкого потока в Сербии завершено.