Сербия может перенести ввод своего участка Турецкого потока

Обновлено: Ноябрь 25, 2020. Тэги: , ,

Сербия может перенести ввод своего участка Турецкого потока

Сербия, скорее всего, отложит ввод своего участка газопровода «Турецкий поток» до весны 2021 года, сообщает агентство Platts со ссылкой на близкие к проекту источники.

Передает Прайм.

Что касается сербского участка, то это труба длиной 403 километра, ее мощность почти 14 миллиардов кубометров в год. Этот участок должен обеспечить поставки газа в Венгрию и Сербию.

В феврале текущего года Газпром сообщал, что первые поставки по этой нитке намечены на конец 2020 года, но, по данным источников Platts, Сербия отстает от графика строительства.

Собеседники подтвердили информацию, которуу ранее озвучивал глава ассоциации природного газа Сербии Воислав Вулетич: задержка проекта связана со строительством компрессорной станции. Ее построят только к маю 2021 года.

Если будет задержан ввод в эксплуатацию сербского участка газопровода, Москве, возможно, придется доплачивать Украине за дополнительное использование ее газотранспортной системы для экспорта топлива в страны Европы.

Ранее Терминал писал, что строительство участка Турецкого потока в Сербии завершено.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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