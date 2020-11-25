Укртранснафта за 10 місяців збільшила транзит нафти майже на 5%

Обсяг транспортованої нафти за результатами десяти місяців 2020 року становить 13,2 млн тонн, що на 4,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Про це повідомила пресслужба компанії.

«Обсяг транспортованої нафти за результатами десяти місяців 2020 року становить 13,2 млн тонн, що на 4,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-жовтні 2020 р. становить 2,2 млн тонн (на 9,8% більше, ніж за цей період у 2019 р.), а транзит — 11,1 млн тонн (на 4% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р.)», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі також повідомили, що загальний обсяг транспортування нафти у жовтні 2020 року зменшився у порівнянні з жовтнем минулого року на 3,5% — до 1,4 млн тонн.

«Знизився транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України на 7,3% — до 1,2 млн тонн. При цьому зріс обсяг транспортування нафти на НПЗ України на 19% — до 250,8 тис. тонн нафти. З них компанія протранспортувала на НПЗ 113,3 тис. тонн української нафти та 137,5 тис. тонн — азербайджанської (Azeri)», — додали в Укртранснафті.

«Термінал» писав, АТ «Укртранснафта» уклала договори на продаж обсягу нафти Azeri Light, закупленого у квітні 2020 року у компанії SOCAR Trading та прийнятого на Морському нафтовому терміналі «Південний» АТ «Укртранснафта».