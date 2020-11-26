2020-11-26: Цена нефти Brent торгуется возле $49 за баррель

Обновлено: Ноябрь 26, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-11-26: Цена нефти Brent торгуется возле $49 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 48,86 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:35, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,51%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 45,94 доллара за баррель, прибавив 0,50%.

Цены на нефть, обновившие максимумы с марта по итогам торгов в среду, продолжают расти в четверг, пишет «Investing.com».

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в четверг составляет $48,89 за баррель, что на $0,28 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,75 (1,6%) — до $48,61 за баррель, максимума с 5 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,92 за баррель, что на $0,21 (0,46%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,8 (1,8%) — до $45,71 за баррель, что также является максимумом с 5 марта.

Основные торги на NYMEX в четверг проводиться не будут, поскольку в стране отмечается День благодарения.

Подъему рынка способствует, в том числе, неожиданное снижение запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели. Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей — до 488,72 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,18 млн баррелей и составили 230,15 млн баррелей, дистиллятов — уменьшились на 1,44 млн баррелей, до 142,63 млн баррелей.

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть поддерживается данными об успешной разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19. Кроме того, китайские и индийские нефтеперерабатывающие компании активно покупают нефть с поставкой в январе, что говорит о высоком спросе в Азии, пишет агентство Bloomberg.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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