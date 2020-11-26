В.о. міністра енергетики Юрій Бойко анонсував зростання тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це він заявив під час брифінгу.

Такі наміри Бойко аргументував необхідністю «стабілізувати розбалансований ринок електричної енергії».

«Задача складна. Особливо в умовах, коли і статки населення об’єктивно постраждали… У тому числі — від вимушених карантинних заходів. Тому ведеться робота, аби прийняти по цьому болючому питанню максимально зважене рішення», — підкреслив він.

В.о. міністра додав, що нові тарифи мають затвердити вже на наступному тижні.

«Думаю, що вже на наступному тижні буде готове до прийняття рішення, яке передбачатиме максимально збалансований та максимально м’який підхід у частині тарифів для побуту», — анонсував Бойко.

«Термінал» писав, Юрій Бойко призначений в.о. міністра енергетики 20 листопада рішенням Кабміну.