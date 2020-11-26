Держгеокадастр запроваджує новий електронний сервіс

Обновлено: Ноябрь 26, 2020. Тэги: ,

Держгеокадастр запроваджує новий електронний сервіс

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру запровадила електронну послугу «Замовлення проведення державної експертизи землевпорядної документації, яка підлягає державній експертизі».

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

У профільному відомстві зауважили, що скористатися даним сервісом можна буде в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг («Е-Сервіси») та інтегрованих із ним інформаційних систем Держгеокадастру.

«До цього часу, наприклад, щоб подати документацію на експертизу в центральний апарат Держгеокадастру, треба було їхати до столиці – витрачати час та гроші. До мене часто зверталися люди із скаргами на те, що для того, аби тільки замовити проведення державної експертизи землевпорядної документації їм доводиться їздити до Києва через всю країну зі Львова чи Маріуполя. Я вважаю, що у XXI столітті подібна практика – це ганьба, і тому ми з нею покінчили», – зазначив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

Сервіс буде доступний для користувачів, які здійснили авторизацію в особистому електронному кабінеті. У такий спосіб користувач матиме змогу сформувати клопотання (заяву), завантажити файли об’єктів державної експертизи землевпорядної документації для здійснення їхньої реєстрації, копію документа, що підтверджує внесення замовником державної експертизи плати за проведення державної експертизи (за наявності). Це також може бути код квитанції про оплату послуг, який можна перевірити за допомогою програмного продукту «Check».
«Термінал» писав, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру узгодила комплексну програму дій у сфері управління земельними відносинами та геопросторових даних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Світовим банком).

Автор:

(Всего статей: 9384)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: