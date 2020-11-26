Энергоатом-Трейдинг выставил на продажу электроэнергию для экспорта

27 ноября 2020 года состоится аукцион по продаже электроэнергии НАЭК «Энергоатом» для осуществления экспорта из ОЭС Украины.

Сообщает Энергоатом.

Энергоатом-Трейдинг выставил на продажу на ТВ «Украинская энергетическая биржа» 11 тыс. 160 МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в ​​период 1-31 декабря 2020 года.

Стартовая цена — 1500 грн/МВт-ч (без НДС), количество лотов — 15.

Электронный аукцион № EP-271120-11 начнется в 11.00 27 ноября 2020 года.

Электроэнергия, приобретенная на аукционе, подлежит исключительно дальнейшей продаже и/или поставке за пределы территории Украины (осуществление экспорта электрической энергии из ОЭС Украины). Покупатель самостоятельно обеспечивает доступ к межгосударственным сечениям для дальнейшего экспорта электроэнергии.

Ранее Терминал сообщал, что восемь компаний купили «ночную» электроэнергию АЭС по сниженной цене.