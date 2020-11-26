У Міненерго попередили, що ціна на газ може змінитися в розпал опалювального сезону

Новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко допускає незначні коливання ціни на газ в опалювальний сезон, але вважає, що вартість блакитного палива вже досягла свого піку.

Про це Бойко заявив під час свого першого брифінгу після призначення.

Глава відомства зазначив, що зараз ціна на газ формується на основі ринкових індикативів, тому цілком вірогідні коливання кінцевої ціни. На сьогодні тільки теплокомуненерго отримують газ від НАК «Нафтогаз України», інші споживачі купують його на ринку.

«Теоретично незначні коливання, допускаю, що мають місце бути. Незначні тому що ми вже увійшли в осінньо-зимовий період і прогнозовано на цей період ціна вже зросла, на мій погляд, цілком достатньо для того, щоб досягти свого піку. Хоча, безумовно, прорахувати всі цінові тренди складно», — сказав він.

«Термінал» писав, в.о. міністра енергетики Юрій Бойко анонсував зростання тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

