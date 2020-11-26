У Міненерго попередили, що ціна на газ може змінитися в розпал опалювального сезону

Обновлено: Ноябрь 26, 2020. Тэги: , ,

У Міненерго попередили, що ціна на газ може змінитися в розпал опалювального сезону

Новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко допускає незначні коливання ціни на газ в опалювальний сезон, але вважає, що вартість блакитного палива вже досягла свого піку.

Про це Бойко заявив під час свого першого брифінгу після призначення.

Глава відомства зазначив, що зараз ціна на газ формується на основі ринкових індикативів, тому цілком вірогідні коливання кінцевої ціни. На сьогодні тільки теплокомуненерго отримують газ від НАК «Нафтогаз України», інші споживачі купують його на ринку.

«Теоретично незначні коливання, допускаю, що мають місце бути. Незначні тому що ми вже увійшли в осінньо-зимовий період і прогнозовано на цей період ціна вже зросла, на мій погляд, цілком достатньо для того, щоб досягти свого піку. Хоча, безумовно, прорахувати всі цінові тренди складно», — сказав він.

«Термінал» писав, в.о. міністра енергетики Юрій Бойко анонсував зростання тарифів на електроенергію для побутових споживачів. 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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