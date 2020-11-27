2020-11-27: Нефть Brent торгуется ниже $48 за баррель

Обновлено: Ноябрь 27, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-11-27: Нефть Brent торгуется ниже $48 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу утром в ходе торгов изменилилсь в цене до 47,68 доллара за баррель, после роста накануне.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 44,87 доллара за баррель, потеряв 1,84%.

Фьючерсы на нефть марки Brent малоподвижны, а WTI снижается в пятницу на фоне тревог о перенасыщении рынка и сомнений вокруг вакцины от коронавируса, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на Brent выросли на 0,08% до $47,84 за баррель к 09:37 МСК, на WTI — снизились на 1,51% до $45,02 за баррель.

Оба бенчмарка подорожали более чем на 6% на этой неделе после того, как AstraZeneca (LON:AZN) сообщила в понедельник, что ее вакцина против коронавируса, разработанная совместно с Оксфордским университетом, может показать 90-процентную эффективность.

Однако некоторые ученые усомнились в надежности результатов испытаний.

«Учитывая, что большая часть ралли нефти в ноябре была построена на ожиданиях, настроениях и спекулятивных быстрых деньгах, какая-то коррекция давно назрела», — сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

«Вялый рынок и встреча министров ОПЕК+ в понедельник, похоже, стали предвестниками того, что трейдеры ослабят бычьи позиции», — сказал он.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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