2020-11-27: Нефть Brent торгуется ниже $48 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу утром в ходе торгов изменилилсь в цене до 47,68 доллара за баррель, после роста накануне.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 44,87 доллара за баррель, потеряв 1,84%.

Фьючерсы на нефть марки малоподвижны, а снижается в пятницу на фоне тревог о перенасыщении рынка и сомнений вокруг вакцины от коронавируса, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на Brent выросли на 0,08% до $47,84 за баррель к 09:37 МСК, на WTI — снизились на 1,51% до $45,02 за баррель.

Оба бенчмарка подорожали более чем на 6% на этой неделе после того, как AstraZeneca (LON: ) сообщила в понедельник, что ее вакцина против коронавируса, разработанная совместно с Оксфордским университетом, может показать 90-процентную эффективность.

Однако некоторые ученые усомнились в надежности результатов испытаний.

«Учитывая, что большая часть ралли нефти в ноябре была построена на ожиданиях, настроениях и спекулятивных быстрых деньгах, какая-то коррекция давно назрела», — сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

«Вялый рынок и встреча министров ОПЕК+ в понедельник, похоже, стали предвестниками того, что трейдеры ослабят бычьи позиции», — сказал он.