Нафтогаз готовий інвестувати 3,6 млрд грн у розвідку та розробку 4-х нафтогазових ділянок

Група Нафтогаз (АТ «Укргазвидобування») передала на остаточне погодження спеціальної Міжвідомчої комісії проєкти угод на розподіл продукції (УРП) за чотирма нафтогазовими ділянками – Балаклійською, Іванівською, Бузівською і Берестянською. У кризових умовах, компанія підтверджує готовність протягом перших 5-ти років інвестувати у їх розробку 3,6 млрд грн.

Повідомляє Укргазвидобування.

Нафтогаз отримав право на укладення УРП за підсумками відкритих конкурсів у червні 2019 року. З того часу, протягом майже 1,5 роки тривало погодження текстів договорів.

«З кінця жовтня, завдяки участі прем’єр-міністра України, робота над договорами набула нової швидкості і якості. Фактично за місяць ми зняли всі принципові питання і вийшли на фінальний етап. Тепер справа за формальними погодженнями угод і, згідно із законодавчими вимогами, це треба зробити максимум на початку січня. В умовах, коли ключові українські родовища виснажені, освоєння нових, перспективних активів не можна далі відкладати», – зазначив Олександр Романюк, директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування».

Відповідно до угод, Нафтогаз зобов’язується у перші 5 років провести 3D сейсмічну розвідку на площі 1,55 тис. кв км і пробурити 12 розвідувальних свердловин. Загальний обсяг інвестицій має сягнути 3,6 млрд грн.

У тому числі, Нафтогаз візьме на себе весь обсяг зобов’язань з освоєння Балаклійської та Іванівської ділянок, які раніше планував розділити з іноземним партнером. Канадська компанія Vermilion Energy, спільно з якою Нафтогаз виграв конкурси на ці площі, вирішила не брати участі у проєктах з огляду на суттєве зниження цін на газ і нафту порівняно з 2019-м роком, пандемію коронавірусу та глобальний економічний спад.

«За останні півтора року Vermilion Energy налагодив з Нафтогазом тісні робочі стосунки. Ми були вражені технічними знаннями українських фахівців, їх глибоким зануренням у спільні проєкти і турботою про результат. Зважаючи на те, що Vermilion Energy вирішив не продовжувати переговори про підписання УРП, ми сподіваємося, це не відобразиться негативно на планах Нафтогазу щодо розробки ділянок відповідно до угод. Сподіваємося на співпрацю в майбутньому і успіхи України на шляху до енергонезалежності», – зазначив Дженсон Тан, віце-президент з розвитку бізнесу Vermilion.

Кабінет Міністрів може укласти угоди з Нафтогазом, без участі Vermilion Energy, відповідно до частини 2 ст. 12 Закону України «Про угоди про розподіл продукції». У ній говориться, що «у разі відмови одного з інвесторів від укладення угоди вона за погодженням сторін може бути укладена з іншими її учасниками після внесення відповідних змін до тексту угоди».

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