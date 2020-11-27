Укренерго запобігло можливому знеструмленню споживачів у Західному регіоні

Обновлено: Ноябрь 27, 2020. Тэги: , , , , ,

Укренерго запобігло можливому знеструмленню споживачів у Західному регіоні

27 листопада з 9-00 до 17-00 год. НЕК «Укренерго» запросило аварійну допомогу від угорського оператора системи передачі (ОСП) MAVIR, аби уникнути необхідності застосовувати графік аварійних відключень (ГАВ) споживачів в «енергоострові Бурштинської ТЕС». У цій частині енергосистеми виник дефіцит потужності, зумовлений позаплановим ремонтом енергоблоку №3 та аварійною зупинкою енергоблоків №6 та №11 Бурштинської ТЕС («ДТЕК Західенерго»), яка є основним джерелом живлення для енергоострова, що синхронізований з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Інформує Укренерго.

Для компенсації втрачених обсягів генерації диспетчери НЕК «Укренерго» перефіксували на «енергоострів» енергоблок №12 Бурштинської ТЕС, який згідно графіка брав участь у покритті навантаження основної частини ОЕС України. Інших резервних генеруючих потужностей, які б можна було оперативно задіяти для роботи в мережі «острова Бурштинської ТЕС», не було. Блоки №1 та №2 Бурштинської ТЕС не були в роботі протягом тривалого часу (з 27.04.20 р. та з 13.03.20 р. відповідно), тому тепловий стан цих генеруючих одиниць не дозволяє включити їх в мережу вже сьогодні (тобто протягом поточної доби).

Таким чином, після того, як було вичерпано всі власні резерви для уникнення порушення планового сальдо перетоку (обсяг якого суворо обмежується договорами із суміжними ОСП), запобігання аварійного відключення споживачів та забезпечення меж операційної безпеки «острова Бурштинської ТЕС» НЕК «Укренерго» звернулась до оператора системи передачі Угорщини MAVIR із запитом щодо надання аварійної допомоги.

Після отримання погодження MAVIR, з 9:00 до 14:00 27 листопада було активовано аварійну допомогу величиною 150 МВт, а після цього з 14:00 до 17:00 — величиною 100 МВт. При цьому загальний обсяг поставок електроенергії для України складе 1050 МВт·год.

Зазначається, що використання ОСП аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав у випадку порушення режиму енергосистеми відповідає практиці спільної роботи в енергооб’єднанні країн континентальної Європи ENTSO-E.

Раніше Термінал писав, що АМКУ звинувачує Групу ДТЕК у зловживаннях монопольним становищем на Бурштинському енергоострові.

Автор:

(Всего статей: 9395)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: