Укренерго запобігло можливому знеструмленню споживачів у Західному регіоні

27 листопада з 9-00 до 17-00 год. НЕК «Укренерго» запросило аварійну допомогу від угорського оператора системи передачі (ОСП) MAVIR, аби уникнути необхідності застосовувати графік аварійних відключень (ГАВ) споживачів в «енергоострові Бурштинської ТЕС». У цій частині енергосистеми виник дефіцит потужності, зумовлений позаплановим ремонтом енергоблоку №3 та аварійною зупинкою енергоблоків №6 та №11 Бурштинської ТЕС («ДТЕК Західенерго»), яка є основним джерелом живлення для енергоострова, що синхронізований з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Інформує Укренерго.

Для компенсації втрачених обсягів генерації диспетчери НЕК «Укренерго» перефіксували на «енергоострів» енергоблок №12 Бурштинської ТЕС, який згідно графіка брав участь у покритті навантаження основної частини ОЕС України. Інших резервних генеруючих потужностей, які б можна було оперативно задіяти для роботи в мережі «острова Бурштинської ТЕС», не було. Блоки №1 та №2 Бурштинської ТЕС не були в роботі протягом тривалого часу (з 27.04.20 р. та з 13.03.20 р. відповідно), тому тепловий стан цих генеруючих одиниць не дозволяє включити їх в мережу вже сьогодні (тобто протягом поточної доби).

Таким чином, після того, як було вичерпано всі власні резерви для уникнення порушення планового сальдо перетоку (обсяг якого суворо обмежується договорами із суміжними ОСП), запобігання аварійного відключення споживачів та забезпечення меж операційної безпеки «острова Бурштинської ТЕС» НЕК «Укренерго» звернулась до оператора системи передачі Угорщини MAVIR із запитом щодо надання аварійної допомоги.

Після отримання погодження MAVIR, з 9:00 до 14:00 27 листопада було активовано аварійну допомогу величиною 150 МВт, а після цього з 14:00 до 17:00 — величиною 100 МВт. При цьому загальний обсяг поставок електроенергії для України складе 1050 МВт·год.

Зазначається, що використання ОСП аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав у випадку порушення режиму енергосистеми відповідає практиці спільної роботи в енергооб’єднанні країн континентальної Європи ENTSO-E.

Раніше Термінал писав, що АМКУ звинувачує Групу ДТЕК у зловживаннях монопольним становищем на Бурштинському енергоострові.