Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, несмотря на санкции США

Обновлено: Ноябрь 27, 2020. Тэги: , ,

Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, несмотря на санкции США

Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые из-за санкций США более года осуществлялись тайным образом.

Об этом сообщает агентство АНГИ со ссылкой на данные трекера Refinitiv Eikon и внутренние документы венесуэльской госкомпании PDVSA.

Как утверждает агентство, китайские нефтяные госкомпании CNPC и PetroChina перестали забирать грузы нефти в венесуэльских портах с августа 2019 года после расширения санкций США, грозящих торговым партнерам властей Венесуэлы.

По данным агентствам, первым танкером, возобновившим прямую транспортную связь с Китаем, стало судно Kyoto, которое в конце августа этого года загрузило в венесуэльском порту Хосе 1,8 миллиона баррелей нефти. Об этом сообщается со ссылкой на мониторинговый сервис TankerTrackers.

Еще один танкер Warrior King выгрузил венесуэльскую нефть в китайском порту Байюцюань, а танкеры PetroChina в ноябре загружались нефтью в Венесуле, сообщает агентство со ссылкой на экспортные графики PDVSA, судоходные документы и данные Refinitiv Eikon.

«Терминал» писал, по мнению экспертов, упадок нефтяной промышленности Венесуэлы произошел из-за плохого управления. Еще в 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с. Сейчас, по данным IHS Markit, Венесуэла добывает от 100 до 200 тыс. б/с, и падение продолжается.

Автор:

(Всего статей: 9392)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: