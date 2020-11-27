Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, несмотря на санкции США

Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые из-за санкций США более года осуществлялись тайным образом.

Об этом сообщает агентство АНГИ со ссылкой на данные трекера Refinitiv Eikon и внутренние документы венесуэльской госкомпании PDVSA.

Как утверждает агентство, китайские нефтяные госкомпании CNPC и PetroChina перестали забирать грузы нефти в венесуэльских портах с августа 2019 года после расширения санкций США, грозящих торговым партнерам властей Венесуэлы.

По данным агентствам, первым танкером, возобновившим прямую транспортную связь с Китаем, стало судно Kyoto, которое в конце августа этого года загрузило в венесуэльском порту Хосе 1,8 миллиона баррелей нефти. Об этом сообщается со ссылкой на мониторинговый сервис TankerTrackers.

Еще один танкер Warrior King выгрузил венесуэльскую нефть в китайском порту Байюцюань, а танкеры PetroChina в ноябре загружались нефтью в Венесуле, сообщает агентство со ссылкой на экспортные графики PDVSA, судоходные документы и данные Refinitiv Eikon.

«Терминал» писал, по мнению экспертов, упадок нефтяной промышленности Венесуэлы произошел из-за плохого управления. Еще в 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с. Сейчас, по данным IHS Markit, Венесуэла добывает от 100 до 200 тыс. б/с, и падение продолжается.