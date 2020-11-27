Замміністра Демченков — Голова комітету зі сталої енергетики ЄЕК ООН

Заступника Міністра з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова обрано заступником Голови комітету зі сталої енергетики Європейської Енергетичної Комісії ООН.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Виступаючи на сесії Комітету, Ярослав Демченков, новообраний заступник голови Комітету зазначив про важливість продовжувати дотримуватися політики, яка окреслена в Європейському зеленому курсі.

Економіки європейських країн в середньо- та довгостроковій перспективі орієнтуються на перехід до моделі низьковуглецевого розвитку та кліматичної нейтральності. Україна прагне стати повноправним членом європейської родини та робить суттєві кроки для зменшення обсягу викидів парникових газів, поступової відмови від викопного палива, здійснює модернізацію генерації, сприяє розвитку відновлюваних джерел енергії.

Заступник Міністра підкреслив, що важливим є забезпечення сталого розвитку енергетичної системи із забезпеченням її балансової надійності в умовах суттєвого зростання частки ВДЕ.

«Ми розуміємо: не здійснюючи зелений перехід, наша економіка у найближчій перспективі втратить конкурентоспроможність. Важливо, щоб цей перехід був ретельно підготовлений та був керованим», — наголосив Я. Демченков.

При цьому навів приклад вугільної галузі, яка досі займає значне місце у структурі генерації електроенергії та тепла в Україні та під час зеленого переходу має бути кардинально реформована.

«Здійснюючи зелений перехід, ми маємо створити нові робочі місця та нові перспективи для шахтарських міст. Ми маємо захистити від техногенних небезпек, які нависли над окремими шахтарськими територіями, та використовувати нові прогресивні технології для запобігання негативного впливу на навколишнє середовище і робити все, щоб ці технології ставали доступнішими», — наголосив заступник Міністра.

При цьому зауважив, що силами лише бюджету України здійснити ефективну трансформацію вугільних регіонів неможливо, тому, висловив сподівання на підтримку міжнародних партнерів у цьому процесі.

Під час засідання було зазначено, що на місце викопним видам палива має прийти відновлювана енергетика, енергія сонця, вітру, біоенергетика й воднева енергетика, які мають значний потенціал для зростання у енергетичному балансі.

«Я бачу значний потенціал для інтенсифікації співпраці, передусім, розвитку кооперації у сфері водневої енергетики. Наразі ми працюємо над створенням внутрішнього водневого ринку. Він має у майбутньому інтегруватися з європейський водневим ринком. Важливо, що створення водневого ринку та використання водню на транспорті та промисловості перетворює його у дієвий інструмент «зеленого» відновлення», — наголосив Ярослав Демченков.