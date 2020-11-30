2020-11-30: Цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 47,48 доллара за баррель, после роста накануне.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,45%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 44,86 доллара за баррель, потеряв 1,47%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются сегодня на ожиданиях итогов конференции ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Министерская конференция стран ОПЕК и не-ОПЕК состоится завтра, пишет «Investing.com».

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:29 мск составила $47,35 за баррель, что на $0,73 (1,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,38 (0,8%) — до $48,18 за баррель.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $44,88 за баррель, что на $0,65 (1,43%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу эти контракты потеряли в цене $0,18 (0,8%), опустившись до $45,53 за баррель.

Как сообщили в пятницу источники «Интерфакса», консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант — сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

В воскресенье сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако, как сообщил Bloomberg, консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против.

«Неопределенность по поводу отсрочки январского восстановления добычи является основным сдерживающим фактором для нефтяных цен», — отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг.

По ее словам, трейдеры давно ожидают отсрочки наращивания добычи, и отсутствие согласия в ОПЕК+ по этому вопросу может привести к снижению нефтяных цен.

По итогам минувшей недели Brent и WTI прибавили в цене более 7% на новостях об эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca (LON: ) и Оксфордский университет, а также снижении политической неопределенности в США благодаря началу передачи власти Джо Байдену, пишет S&P Global Platts.