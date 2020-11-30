Рубрика | Украина

ГарПок розрахувався за жовтень за ВДЕ на 44%

Обновлено: Ноябрь 30, 2020. Тэги: , ,

ГарПок розрахувався за жовтень за ВДЕ на 44%

27 листопада держпідприємство «Гарантований покупець» виплатило 250 млн грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за товарну продукцію жовтня.

Про це свідчать дані на сайті  ГарПока.

«З урахуванням цього платежу загальна сума виплат «ГарПока» за жовтень досягла 1,7 мільярда гривень. Рівень розрахунку – майже 44%», – повідомили в держпідприємстві.

В цілому «ГарПок» з початку року купив 9,269 млн МВт-год «зеленої» електроенергії, заплативши за неї понад 19 млрд грн за «зеленим» тарифом. При цьому обсяг розрахунків «ГарПока» за ВДЕ-електроенергію станом на початок листопада становив 16,89 млрд грн.

Борг «ГарПока» за «зелену» електроенергію станом на 20 листопада зріс до 28,4 млрд грн, тоді як на початок місяця становив 25,7 млрд грн.

В держпідприємстві також повідомляли, що заборгованість НЕК «Укренерго» перед ним по компенсації «зелених» тарифів на 20 жовтня становила 23,2 млрд грн.

Також повідомлялося, що 16 листопада «ГарПок» виконав плановий авансовий платіж за електроенергію, що згенерували виробники з поновлюваних джерел (ВДЕ) в першій декаді листопада 2020 року.

«Термінал» писав, Гарантований покупець з початку року купив 8,608 млн МВт-год «зеленої» електроенергії, заплативши при цьому 15,06 млрд грн за «зеленим» тарифом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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