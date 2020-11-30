ГарПок розрахувався за жовтень за ВДЕ на 44%

27 листопада держпідприємство «Гарантований покупець» виплатило 250 млн грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за товарну продукцію жовтня.

Про це свідчать дані на сайті ГарПока.

«З урахуванням цього платежу загальна сума виплат «ГарПока» за жовтень досягла 1,7 мільярда гривень. Рівень розрахунку – майже 44%», – повідомили в держпідприємстві.

В цілому «ГарПок» з початку року купив 9,269 млн МВт-год «зеленої» електроенергії, заплативши за неї понад 19 млрд грн за «зеленим» тарифом. При цьому обсяг розрахунків «ГарПока» за ВДЕ-електроенергію станом на початок листопада становив 16,89 млрд грн.

Борг «ГарПока» за «зелену» електроенергію станом на 20 листопада зріс до 28,4 млрд грн, тоді як на початок місяця становив 25,7 млрд грн.

В держпідприємстві також повідомляли, що заборгованість НЕК «Укренерго» перед ним по компенсації «зелених» тарифів на 20 жовтня становила 23,2 млрд грн.

Також повідомлялося, що 16 листопада «ГарПок» виконав плановий авансовий платіж за електроенергію, що згенерували виробники з поновлюваних джерел (ВДЕ) в першій декаді листопада 2020 року.

«Термінал» писав, Гарантований покупець з початку року купив 8,608 млн МВт-год «зеленої» електроенергії, заплативши при цьому 15,06 млрд грн за «зеленим» тарифом.

