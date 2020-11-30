Импорт нефти в Турцию в сентябре по сравнению с августом вырос в 1,8 раза

Турция в сентябре увеличила импорт нефти в 1,8 раза по сравнению с августом до 3,4 млн тонн, свидетельствуют данные Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Передает Investing.

Наибольший объем вновь пришелся на Ирак — 1,2 млн тонн (рост в 1,8 раза). На второе место с четвертого вырвался Казахстан с максимальным объемом с начала года в 504 тыс. тонн (рост в 2 раза), Норвегия осталась на третьем месте, нарастив объемы в 1,8 раза, до 464 тыс. тонн, Саудовская Аравия со второго места переместилась на четвертое с 445 тыс. тонн (рост в 1,6 раза). Нигерия в сентябре попала в Топ-5 поставщиков с объемом 416 тыс. тонн (33 тыс. тонн в августе), хотя это в 1,7 раз меньше после июльского максимума. В сентябре в числе поставщиков появился Азербайджан с 164 тыс. тонн. Россия сохранила поставки в 94 тыс. тонн.

Импорт дизельного топлива в Турцию сентябре по сравнению с августом вырос в 1,2 раза, до 901 тыс. тонн. Россия сохранила тут лидерскую позицию с объемом 526 тыс. тонн (рост в 2,2 раза), что является самым большим показателем с начала года. Затем следует Индия — 166 тыс. тонн (рост в 1,3 раза) и Израиль — 122 (снижение в 1,3 раза).

Ранее Терминал писал, что Турция будет вести в Черном море разведочное бурение газа.