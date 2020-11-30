Рубрика | Нефть, Торговля

Импорт нефти в Турцию в сентябре по сравнению с августом вырос в 1,8 раза

Обновлено: Ноябрь 30, 2020. Тэги: ,

Импорт нефти в Турцию в сентябре по сравнению с августом вырос в 1,8 раза

Турция в сентябре увеличила импорт нефти в 1,8 раза по сравнению с августом до 3,4 млн тонн, свидетельствуют данные Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Передает Investing.

Наибольший объем вновь пришелся на Ирак — 1,2 млн тонн (рост в 1,8 раза). На второе место с четвертого вырвался Казахстан с максимальным объемом с начала года в 504 тыс. тонн (рост в 2 раза), Норвегия осталась на третьем месте, нарастив объемы в 1,8 раза, до 464 тыс. тонн, Саудовская Аравия со второго места переместилась на четвертое с 445 тыс. тонн (рост в 1,6 раза). Нигерия в сентябре попала в Топ-5 поставщиков с объемом 416 тыс. тонн (33 тыс. тонн в августе), хотя это в 1,7 раз меньше после июльского максимума. В сентябре в числе поставщиков появился Азербайджан с 164 тыс. тонн. Россия сохранила поставки в 94 тыс. тонн.

Импорт дизельного топлива в Турцию сентябре по сравнению с августом вырос в 1,2 раза, до 901 тыс. тонн. Россия сохранила тут лидерскую позицию с объемом 526 тыс. тонн (рост в 2,2 раза), что является самым большим показателем с начала года. Затем следует Индия — 166 тыс. тонн (рост в 1,3 раза) и Израиль — 122 (снижение в 1,3 раза).

Ранее Терминал писал, что Турция будет вести в Черном море разведочное бурение газа.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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