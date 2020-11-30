Нафтогаз долучився до Глобальної добровільної промислової ініціативи щодо зниження метанових викидів

Група Нафтогаз долучилась до Глобальної добровільної промислової ініціативи щодо посиленої системи моніторингу, звітності та зниження метанових викидів (Партнерство у боротьбі з викидами метану від нафтогазовогу сектору / Oil and Gas Methane Partnership 2.0).

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Вже 62 компанії нафтогазового сектору, що представляють 30% світового виробництва, приєднались до цієї ініціативи, спрямованої на мінімізацію негативного впливу парникових газів, зокрема, викидів метану у навколишнє середовище.

Оновлена ініціатива OGMP 2.0 застосовується до повного циклу виробництва нафти та газу — не лише до видобутку, але також і до транспортування та переробки, які часто залишаються поза звітністю. Отримання розширеного обсягу даних забезпечить більш чітке розуміння впливу нафтогазової промисловості на клімат та допоможе розробити найбільш ефективні рішення, спрямовані на суттєве скорочення викидів метану протягом наступного десятиліття. Зокрема, для підтримки реалізації глобальних кліматичних цілей OGMP 2.0 має на меті забезпечити зниження викидів метану на 45% до 2025 року та на 60-75% до 2030 року. Зменшення викидів метану в енергетичному секторі на 90% призведе до скорочення на дві десяті градуса Цельсія від прогнозованого підвищення середньої температури на планеті до 2050 року.

«Скорочення викидів в атмосферу і зниження парникового ефекту є не просто пріоритетами розвитку провідних держав, а й безальтернативними майбутнім для всього світу. Досягти кліматично нейтрального рівня економіки ставлять собі за мету майже всі компанії зі списку Fortune 500, зокрема й енергетичні. Група Нафтогаз не є виключенням. Ми — соціально відповідальна компанія, що активно залучена до реалізації проектів зі сталого розвитку, зокрема у сфері відновлювальної енергетики», — зазначив перший заступник голови правління Групи Нафтогаз Сергій Перелома.

«Участь Нафтогазу в Ініціативі з посиленої системи моніторингу, звітності та зниження метанових викидів — важлива складова у процесі подальшої трансформації бізнесу, що сповідує кліматично нейтральний підхід до довкілля», — додав Сергій Перелома.

Секретаріат Енергетичного співтовариства, а також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) в офіційній комунікації привітали долучення Групи Нафтогаз до цієї ініціативи.

«Рішення Нафтогазу приєднатись до ініціативи щодо посиленої системи обліку, звітності та зниження метанових викидів є визначною подією для всіх країн, де функціонує ЄБРР. Наша організація – провідний інвестор та прихильник розвитку сталої енергетики в Україні. Ми дуже раді надавати подальшу підтримку у вкрай важливій для України місії з декарбонізації ланцюжків постачання природного газу», — зазначив Жан Марк Петершміт, Керуючий директор ЄБРР з промисловості, торгівлі та агробізнесу.

Підготовка первинної звітності до OGMP стане можливою за підтримки ЄБРР в рамках поточної роботи за трьохстороннім меморандумом між групою Нафтогаз, ЄБРР та Міністерством навколишнього середовища та природних ресурсів Україна щодо скорочення викидів метану вздовж ланцюжках постачання газу.

Програма ООН з довкілля та Європейська Комісія наразі доопрацьовують плани щодо створення незалежного Міжнародного центру спостереження за викидами метану (IMEO), що буде агрегувати та аналізувати декілька потоків даних про викиди метану, включно з даними, що оприлюднюються компаніями-членами OGMP для більш інтенсивного скорочення викидів метану у всьому світі.

Залучення нафтогазових компаній у Європейському Союзі та світі до цієї ініціативи – ключовий елемент опублікованої нещодавно Стратегії ЄС з боротьби з метановими викидами. Остання, в свою чергу, є одним з наріжних каменів виконання Зеленої угоди (Green Deal) ЄС в енергетичному секторі. Внесення відповідної законодавчої ініціативи у розвиток Стратегії ЄС зі зменшення викидів метану відбудеться вже в середині 2021 року.

«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» опублікував скорочений консолідований проміжний фінансовий звіт станом і за 9 місяців 2020 року.

