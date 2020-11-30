ОПЕК+ обсуждает продление текущих квот по добыче нефти

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность продления текущих квот по сокращению добычи нефти на первый квартал 2021 года или даже четыре месяца, а также вариант постепенного ежемесячного ослабления этих ограничений начиная с января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных делегатов альянса.

Передает Прайм.

«Источники говорят, что переговоры сейчас сосредоточены на вариантах продления текущих объемов сокращения добычи нефти на три-четыре месяца или постепенного наращивания добычи с января, что поддерживает Россия», — пишет агентство. Согласно его сообщению, во втором варианте речь идет о постепенном ежемесячном увеличении добычи.

Серия заседаний ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря, по их итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. В понедельник с данным вопросом должна определиться ОПЕК. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне «второй волны» пандемии COVID-19.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Сохранение изначального плана по увеличению добычи ОПЕК+ после 1 января на 1,9 миллиона баррелей в сутки для России означает возможность нарастить свою на объем порядка 450 тысяч баррелей в день.

Ранее Терминал писал, что Россия и Саудовская Аравия борются за лидерство в снабжении Китая нефтью.