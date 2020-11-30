Рубрика | Др. страны, Нефть

ОПЕК+ обсуждает продление текущих квот по добыче нефти

Обновлено: Ноябрь 30, 2020. Тэги: , , ,

ОПЕК+ обсуждает продление текущих квот по добыче нефти

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность продления текущих квот по сокращению добычи нефти на первый квартал 2021 года или даже четыре месяца, а также вариант постепенного ежемесячного ослабления этих ограничений начиная с января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных делегатов альянса.

Передает Прайм.

«Источники говорят, что переговоры сейчас сосредоточены на вариантах продления текущих объемов сокращения добычи нефти на три-четыре месяца или постепенного наращивания добычи с января, что поддерживает Россия», — пишет агентство. Согласно его сообщению, во втором варианте речь идет о постепенном ежемесячном увеличении добычи.

Серия заседаний ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря, по их итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. В понедельник с данным вопросом должна определиться ОПЕК. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне «второй волны» пандемии COVID-19.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Сохранение изначального плана по увеличению добычи ОПЕК+ после 1 января на 1,9 миллиона баррелей в сутки для России означает возможность нарастить свою на объем порядка 450 тысяч баррелей в день.

Ранее Терминал писал, что Россия и Саудовская Аравия борются за лидерство в снабжении Китая нефтью.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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