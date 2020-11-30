Прокладка «Северного потока — 2″ может возобновиться в декабре

Обновлено: Ноябрь 30, 2020. Тэги: ,

Прокладка «Северного потока — 2″ может возобновиться в декабре

Работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2″ возобновятся в начале декабре.

Об этом  28 ноября сообщила радиостанция Radio MV германского вещателя NDR 1 со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG, являющегося оператором проекта, пишет DW.

Базирующееся в Штральзунде управление водных путей и судоходства в Балтийском море рекомендовало капитанам судов с 5 декабря соблюдать особую осторожность при навигации к югу от Адлергрунда  (в 60 км от острова Борнхольм).
Между тем, в проектной компании газопровода уточнили детали строительства: «Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии в этом году».
«Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода», — подчеркнули и в Nord Stream 2 AG.
Ранее, 26 ноября, стало известно, что трубоукладочное судно «Академик Черский», способное достроить газопровод, по всей видимости, вышло из немецкого порта Мукран и направилось в Калининград. Об этом свидетельствовали данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
В начале октября «Академик Черский» впервые с мая покинул Мукран, направившись к Куршской косе. Там он стоял в режиме «ограниченной маневренности». В середине октября рядом с трубоукладчиком появились суда снабжения «Умка», Finval и «Балтийский исследователь».
До этого, 26 октября, норвежская DNV GL заявила, что прекратит оказывать верификационные услуги в отношении судов, обслуживающих «Северный поток-2″, а также оборудования на этих судах. Компания пояснила, что приняла такое решение после анализа новых разъяснений Госдепартамента США относительно санкций против «Северного потока-2″. При этом DNV уточнила, что не отказывается от сертификации самого трубопровода. Ранее о таком отказе сообщили многие СМИ.
На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании. Предполагалось, что «Северный поток — 2″ будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что «Газпром» выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для «Северного потока — 2″ и вывела свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США. Ожидается, что до конца 2020 года США внесут в оборонный бюджет страны новый пакет ограничений против проекта газопровода.

«Терминал» писал, Норвежская компания DNV GL перестала обслуживать суда Северного потока-2.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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