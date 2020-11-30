В Германии приветствуют возобновление укладки Северного потока-2

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст приветствовал возобновление укладки «Северного потока 2″ в 2020 году, об этом говорится в заявлении на сайте политика.

Передает Прайм.

Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили, что укладку газопровода планируется возобновить в этом году, будет использовать судно с якорным позиционированием.

«Я приветствую тот факт, что строительство газопровода «Северный поток 2″ продолжается. Это показывает, что большинство вовлеченных компаний не запуганы США. Тем не менее некоторые из угроз санкций США работают, как видно из отзыва органа по сертификации DNV GL», — заявил Эрнст, добавив, что «ЕС нужны более эффективные инструменты для успешной защиты от вмешательства США в нашу энергетическую политику».

«Нам нужен этот трубопровод», — подчеркнул Эрнст, указав на то, что отказ от проекта приведет к росту цен на газ и увеличению импорта газа из США, добытого вредным для окружающей среды методом фрекинга, «и то, и другое произойдет, если не будет достроен «Северный поток 2″.

Ранее Терминал писал, что норвежская компания DNV GL перестала обслуживать суда Северного потока-2.