Рубрика | газ, Др. страны

В Германии приветствуют возобновление укладки Северного потока-2

Обновлено: Ноябрь 30, 2020. Тэги: , ,

В Германии приветствуют возобновление укладки Северного потока-2

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст приветствовал возобновление укладки «Северного потока 2″ в 2020 году, об этом говорится в заявлении на сайте политика.

Передает Прайм.

Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили, что укладку газопровода планируется возобновить в этом году, будет использовать судно с якорным позиционированием.

«Я приветствую тот факт, что строительство газопровода «Северный поток 2″ продолжается. Это показывает, что большинство вовлеченных компаний не запуганы США. Тем не менее некоторые из угроз санкций США работают, как видно из отзыва органа по сертификации DNV GL», — заявил Эрнст, добавив, что «ЕС нужны более эффективные инструменты для успешной защиты от вмешательства США в нашу энергетическую политику».

«Нам нужен этот трубопровод», — подчеркнул Эрнст, указав на то, что отказ от проекта приведет к росту цен на газ и увеличению импорта газа из США, добытого вредным для окружающей среды методом фрекинга, «и то, и другое произойдет, если не будет достроен «Северный поток 2″.

Ранее Терминал писал, что норвежская компания DNV GL перестала обслуживать суда Северного потока-2.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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