Залізничний оператор Німеччини планує розробку водневого поїзда

Випробування рухомого складу заплановані на 2024 рік і пройдуть на ділянці залізниці між Тюбінгеном, Хорбом і Пфорцхаймом, в землі Баден-Вюртемберг.



Національний залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn (DB) розповів про початок розробки водневого поїзда, пише видання Engadget.

Прототип поїзда Mireo Plus H буде оснащений паливними елементами й літій-іонною батареєю. У нього буде два вагони, запас ходу до 600 км і максимальна швидкість 160 км / ч. Після завершення річних випробувань водневі потяги замінять дизельні.

«Ми повинні знизити до нуля споживання викопного палива. Тільки в цьому випадку DB може стати кліматично-нейтральної до 2050, сказала член ради директорів DB Сабіна Йешке.

Крім самого поїзда DB планує розробити і випробувати інфраструктуру, яка обслуговує водневий залізничний транспорт. Для цього компанія розмістить в одному з депо обладнання для заправки та ремонту нового складу.

Отримувати водень для потягу будуть методом електролізу, розщеплюючи воду на водень і кисень за допомогою електрики. Попри те, що процес цей вкрай неефективний в порівнянні з використанням акумуляторів, водневі потяги успішно тестують на території Європи.

Проте, випробування 2024 року — інша справа, оскільки їх замовник — національний оператор DB, у веденні якого знаходяться 1300 дизельних поїздів, а 40% її мережі довжиною 33 000 км не електрифіковані.

Нагадаємо, завдяки своєму потенціалу у виробництві та транспортуванні водню, Україна названа пріоритетним партнером ЄС у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок. Воднева стратегія складає невід’ємну частину Європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Для її втілення ЄС планує скорочувати кількість вуглецевих викидів на 100 млн тонн щорічно та врешті відмовитися від викопних джерел палива.