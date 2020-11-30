Залізничний оператор Німеччини планує розробку водневого поїзда

Обновлено: Ноябрь 30, 2020. Тэги: , , ,

Залізничний оператор Німеччини планує розробку водневого поїзда

Випробування рухомого складу заплановані на 2024 рік і пройдуть на ділянці залізниці між Тюбінгеном, Хорбом і Пфорцхаймом, в землі Баден-Вюртемберг.

Національний залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn (DB) розповів про початок розробки водневого поїзда, пише видання Engadget.

Прототип поїзда Mireo Plus H буде оснащений паливними елементами й літій-іонною батареєю. У нього буде два вагони, запас ходу до 600 км і максимальна швидкість 160 км / ч. Після завершення річних випробувань водневі потяги замінять дизельні.

«Ми повинні знизити до нуля споживання викопного палива. Тільки в цьому випадку DB може стати кліматично-нейтральної до 2050, сказала  член ради директорів DB Сабіна Йешке.

Крім самого поїзда DB планує розробити і випробувати інфраструктуру, яка обслуговує водневий залізничний транспорт. Для цього компанія розмістить в одному з депо обладнання для заправки та ремонту нового складу.

Отримувати водень для потягу будуть методом електролізу, розщеплюючи воду на водень і кисень за допомогою електрики. Попри те, що процес цей вкрай неефективний в порівнянні з використанням акумуляторів, водневі потяги успішно тестують на території Європи.

Проте, випробування 2024 року — інша справа, оскільки їх замовник — національний оператор DB, у веденні якого знаходяться 1300 дизельних поїздів, а 40% її мережі довжиною 33 000 км не електрифіковані.

Нагадаємо, завдяки своєму потенціалу у виробництві та транспортуванні водню, Україна названа пріоритетним партнером ЄС у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок. Воднева стратегія складає невід’ємну частину Європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Для її втілення ЄС планує скорочувати кількість вуглецевих викидів на 100 млн тонн щорічно та врешті відмовитися від викопних джерел палива.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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