2020-12-01: Цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в ходе торгов изменились в цене до 47,48 доллара за баррель, после роста накануне.

Об этом пишет «Терминал» со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,71% и составляет $47,54.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI составляет $45,06 доллара за баррель, потеряв 1,47%.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря, пишет «Investing.com».

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

«ОПЕК+ в тупике, поскольку европейские и американские индикаторы показывают, что спрос на нефть остается слабым, в то время как ситуация в Азии лучше», — отмечает аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. «Несмотря на сигналы глубоких противоречий в ОПЕК+, тот факт, что они взяли два дополнительных дня на переговоры, можно считать позитивным сигналом», — цитирует Дхара агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:57 мск во вторник составляет $47,54 за баррель, что на $0,34 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,37 (0,8%) — до $47,55 за баррель.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,28 (0,62%) $45,06 за баррель. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,19 (0,4%) — до $45,34 за баррель.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI — на 26,7%.