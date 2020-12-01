2020-12-01: Цены на нефть колеблются

Обновлено: Декабрь 01, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-12-01: Цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе  в ходе торгов изменились в цене до 47,48 доллара за баррель, после роста накануне.

Об этом пишет «Терминал» со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,71%  и составляет $47,54.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI составляет $45,06 доллара за баррель, потеряв 1,47%.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря, пишет «Investing.com».

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

«ОПЕК+ в тупике, поскольку европейские и американские индикаторы показывают, что спрос на нефть остается слабым, в то время как ситуация в Азии лучше», — отмечает аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. «Несмотря на сигналы глубоких противоречий в ОПЕК+, тот факт, что они взяли два дополнительных дня на переговоры, можно считать позитивным сигналом», — цитирует Дхара агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:57 мск во вторник составляет $47,54 за баррель, что на $0,34 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,37 (0,8%) — до $47,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,28 (0,62%) $45,06 за баррель. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,19 (0,4%) — до $45,34 за баррель.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI — на 26,7%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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