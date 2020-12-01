На Донбасі 65 локацій облаштують фотоелектричними панелями

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Донецька й Луганська обласні державні адміністрації та НАК «Нафтогаз» підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.
Про це пише пресслужба Нафтогазу.
У рамках проєкту передбачено створення або відновлення 65 об’єктів інфраструктури у 19 населених пунктах Луганської та Донецької областей.
«Йдеться про встановлення фотоелектричних панелей для часткового забезпечення потреб об’єктів соціальної інфраструктури автономними джерелами електричного живлення. Також проєкт передбачає встановлення комплектів автономного вуличного освітлення на сонячних панелях, обладнання сонячними панелями зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів тощо», — пише пресслужба Нафтогазу.
Серед об’єктів соціальної інфраструктури, де будуть встановлюватись сонячні панелі : школи, лікарні, будинки культури, а також КПВВ. Прогнозована вартість проєкту складає близько 100 млн грн.
«Термінал» також писав, група Нафтогаз отримала «зелений» тариф та ліцензію на продаж електроенергії для новозбудованої електростанції у м. Чуднів (Житомирська обл.).