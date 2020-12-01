Строительство «Северного потока 2″ возобновится 5 декабря

Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока 2″, 5 декабря возобновит прокладку «Северного потока 2″ и, предположительно, будет использовать для этого судно «Академик Черский», сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии.

Передает Прайм.

«Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно «Академик Черский», — сказал он. В материале со ссылкой на представителя отмечается, что компания «возобновит работы по укладке труб 5 декабря».

В Nord Stream 2 AG в ответ на запрос РИА Новости сообщили: «Судно, которое будет использоваться, будет названо позднее. Мы сообщим о наших планах в надлежащие сроки». При этом в компании на вопрос о дате планируемого старта работ заявили, что на данный момент не могут комментировать дальнейшие детали.

Ранее Терминал писал, что в Германии приветствуют возобновление укладки Северного потока-2.