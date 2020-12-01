Рубрика | Компании, Украина

У жовтні українці сплатили за ЖКП 81% нарахованих за цей період сум

Обновлено: Декабрь 01, 2020. Тэги: , , ,

У жовтні українці сплатили за ЖКП 81% нарахованих за цей період сум

Державна служба статистики опублікувала дані про оплату населенням житлово-комунальних послуг у жовтні 2020 року.

Про це пише пресслужба Держстату.

У жовтні 2020 р. українці сплатити за житлово-комунальні послуги 8,97 млрд грн з 11,04 млрд грн, які були нараховані (81,2% нарахованих за цей період сум). Для порівняння, у вересні цього року населення сплатило за житлово-комунальні послуги 9,12 млрд грн.

Продовжує зростати борг населення за постачання та розподіл природного газу, який в жовтні склав в цілому 22,4 млрд  грн (рівень оплати впав до 59,1%). Лише за жовтень заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу зросла на 1,33 млн грн.

По іншим видам житлово-комунальних послуг ситуація не така критична. Зокрема, за постачання теплової енергії та гарячої води українці сплатили – 16,7 млрд грн (рівень оплати — 68,3%), за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,7 млрд грн (рівень оплати — 100,5%),  за управління багатоквартирним будинком – 5,1 млрд грн (рівень оплати — 98,1%),  за постачання та розподіл електричної енергії – 5,1 млрд грн (рівень оплати — 94,9%), за надання послуг з вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн (рівень оплати — 95,6%).

Як свідчить статистика, найгірша ситуація в Україні склалася саме зі сплатою за постачання та розподіл природного газу.

Раніше «Термінал» писав, Нафтогаз не підвищує ціну газу на грудень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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