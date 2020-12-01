Відсьогодні на 30% зросте тариф на передачу електроенергії

Обновлено: Декабрь 01, 2020. Тэги: , ,

Відсьогодні на 30% зросте тариф на передачу електроенергії

З 1 грудня підвищився тариф Укренерго на передачу електроенергії з 240,23 грн за МВт-год. до 312,76 за МВт-год.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг, на засіданні 4 листопада.

«Прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2668″ (щодо перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «Укренерго» з 01.12.2020)», — йдеться у рішенні Регулятора.

«Згідно з фінзвітністю Укренерго за 9 місяців 2020 року, збиток компанії досягнув майже 28 млрд грн. Цей збиток переважно пояснюється наявністю спецобов’язків, які стосуються компенсації виробників «зеленої» енергії та населення», — сказав голова правління Укренерго Кудрицький.

При цьому, дане підвищення не дозволиь перекрити попередні борги Укренерго. У зв’язку з цим, компанія зацікавлена у використанні усіх передбачених законом інструментів для покриття цієї заборгованості, а також залученні кредитних коштів.

Уже у вересні Укренерго пропонувало встановити тариф на послуги з передачі електричної енергії з 1 листопада по 31 грудня на рівні – 640,48 грн за МВт-год. та на рівні 108,8 грн за МВт-год. для підприємств «зеленої» електрометалургії.

Міністерство енергетики анонсувало, що буде підготовлене рішення про підвищення тарифів для населення на електроенергію з метою зменшити перехресне субсидіювання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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