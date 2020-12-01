За 9 місяців Нафтогаз виявив 32 врізки в трубопроводи

Обновлено: Декабрь 01, 2020. Тэги: , ,

За 9 місяців Нафтогаз виявив 32 врізки в трубопроводи

За 9 місяців 2020 року Нафтогаз попередив 13 незаконних втручань, виявити 32 врізки в трубопроводи Групи, а також 2 замасковані ємності для забору та зберігання вкрадених нафти й газоконденсату.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«За 9 місяців завдяки новій системі безпеки ми повернули викрадені у нас нафту та газоконденсат на загальну суму в еквіваленті понад 15 млн доларів США. В охоронній зоні трубопроводів виявлено та попереджено 23 природні пожежі та 2 техногенні аварії. Зараз ми можемо значно швидше реагувати на загрози та вчасно запобігати їм», — зазначив директор з безпеки Групи Нафтогаз Костянтин Пожидаєв.

До впровадження нової системи, наприклад, охорона зони залягання трубопроводів здійснювалась виключно шляхом автопатрулювання, що дорого і неефективно з огляду на результат.

Наразі створено ортофотоплан охоронної зони трубопроводів, завдяки якому можна, використовуючи сучасні геопросторові інформаційні системи, відслідковувати втручання та порушення. Крім цього, впроваджено повітряне патрулювання охоронної зони за допомогою безпілотників — так можна зафіксувати не лише вже здійснені врізки, а й підготовку до них. З березня вже здійснено понад 1500 вильотів БПЛ.

Окрім цього, тепер постійно застосовується внутрішньотрубна діагностика, яка дозволяє відстежити падіння тиску та інші зміни, які можуть сигналізувати про втручання у систему.

У пресслужбі додали, що наймасштабніші крадіжки, які було виявлено завдяки новій системі:

- врізка до конденсатопроводу ТЦСК «Базилівщина – ШВПГКН» в Кегичівському районі Харківської області. Працівники виявили закопану ємність для збору вкраденого газового конденсату орієнтовним об’ємом 20-25 куб. м. Загальна довжина відводу від місця врізки в конденсатопровід до ємності становила близько 9 км.

- врізка до нафтопроводу «Броди – Держкордон» у Стрийському району Львівської області. Завдяки роботі безпілотників, працівники Групи затримали автомобіль з автоцистерною об’ємом 38 куб. м, яка була заповнена вкраденою у Групи нафтою. В сільськогосподарській будівлі додатково виявили ще три армійські гумові ємності з нафтою загальним об’ємом 100 куб. м, а також кінець відводу, який прокладено в напрямку нафтопроводу (загальна довжина відводу — 6 км).

Врізки були спроектовані таким чином, що виявити їх традиційними методами було б вкрай важко.

«В Україні успішно працюють приватні мінізаводи й нафтопереробні підприємства, які готові скуповувати нафту та газоконденсат сумнівного походження. Тому на сьогодні крадіжка цих ресурсів — це високодохідний кримінальний бізнес, який зростає та постійно винаходить нові способи врізок. Саме тому ми маємо постійно вдосконалювати свою систему безпеки та вчасно реагувати на загрози», — наголосив Костянтин Пожидаєв.

Посилилася й система охорони стаціонарних об’єктів. Так, на об’єктах почалося впровадження відеоспостереження, сигналізації та автоматизованого контролю доступу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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