За 9 місяців Нафтогаз виявив 32 врізки в трубопроводи

За 9 місяців 2020 року Нафтогаз попередив 13 незаконних втручань, виявити 32 врізки в трубопроводи Групи, а також 2 замасковані ємності для забору та зберігання вкрадених нафти й газоконденсату.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«За 9 місяців завдяки новій системі безпеки ми повернули викрадені у нас нафту та газоконденсат на загальну суму в еквіваленті понад 15 млн доларів США. В охоронній зоні трубопроводів виявлено та попереджено 23 природні пожежі та 2 техногенні аварії. Зараз ми можемо значно швидше реагувати на загрози та вчасно запобігати їм», — зазначив директор з безпеки Групи Нафтогаз Костянтин Пожидаєв.

До впровадження нової системи, наприклад, охорона зони залягання трубопроводів здійснювалась виключно шляхом автопатрулювання, що дорого і неефективно з огляду на результат.

Наразі створено ортофотоплан охоронної зони трубопроводів, завдяки якому можна, використовуючи сучасні геопросторові інформаційні системи, відслідковувати втручання та порушення. Крім цього, впроваджено повітряне патрулювання охоронної зони за допомогою безпілотників — так можна зафіксувати не лише вже здійснені врізки, а й підготовку до них. З березня вже здійснено понад 1500 вильотів БПЛ.

Окрім цього, тепер постійно застосовується внутрішньотрубна діагностика, яка дозволяє відстежити падіння тиску та інші зміни, які можуть сигналізувати про втручання у систему.

У пресслужбі додали, що наймасштабніші крадіжки, які було виявлено завдяки новій системі:

- врізка до конденсатопроводу ТЦСК «Базилівщина – ШВПГКН» в Кегичівському районі Харківської області. Працівники виявили закопану ємність для збору вкраденого газового конденсату орієнтовним об’ємом 20-25 куб. м. Загальна довжина відводу від місця врізки в конденсатопровід до ємності становила близько 9 км.

- врізка до нафтопроводу «Броди – Держкордон» у Стрийському району Львівської області. Завдяки роботі безпілотників, працівники Групи затримали автомобіль з автоцистерною об’ємом 38 куб. м, яка була заповнена вкраденою у Групи нафтою. В сільськогосподарській будівлі додатково виявили ще три армійські гумові ємності з нафтою загальним об’ємом 100 куб. м, а також кінець відводу, який прокладено в напрямку нафтопроводу (загальна довжина відводу — 6 км).

Врізки були спроектовані таким чином, що виявити їх традиційними методами було б вкрай важко.

«В Україні успішно працюють приватні мінізаводи й нафтопереробні підприємства, які готові скуповувати нафту та газоконденсат сумнівного походження. Тому на сьогодні крадіжка цих ресурсів — це високодохідний кримінальний бізнес, який зростає та постійно винаходить нові способи врізок. Саме тому ми маємо постійно вдосконалювати свою систему безпеки та вчасно реагувати на загрози», — наголосив Костянтин Пожидаєв.

Посилилася й система охорони стаціонарних об’єктів. Так, на об’єктах почалося впровадження відеоспостереження, сигналізації та автоматизованого контролю доступу.