2020-12-02: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром в ходе торгов упали в цене до 47,10 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:25, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,67%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 44,21 доллара за баррель, потеряв 0,76%.

Котировки фьючерсов на снизились во время американской сессии во вторник, пишет «Investing.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в январе торгуются по цене 44,55 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 1,74%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 44,13 долл. и сопротивление — на 46,26 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,62% и торгуется на отметке 91,287 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в феврале снизился на 0,96%, достигнув отметки 47,42 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 2,87 долл. за баррель.