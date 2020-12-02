Кабинет министров продлил обязанности Укринтерэнерго как поставщика «последней надежды» на рынке электроэнергии еще на год. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 2 декабря.

Сообщает БизнесЦензор.

Согласно проекту документа, вносятся изменения в распоряжение Кабмина №1023 от 12 декабря 2018 года, которые статус поставщика «последней надежды» на рынке электроэнергии возложены на госпредприятие внешнеэкономической деятельности Укринтерэнерго до 31 декабря 2021 года.

При этом из действующей редакции распоряжения исключены пункты, которые предусматривали поставки электроэнергии Укринтерэнерго»по свободным ценам, поскольку госпредприятию с 5 августа 2019 года присвоен статус «Дефолтный».

Также исключен пункт, которым Минрегиону поручалось предпринять меры для урегулирования задолженности КП «Вода Донбасса» за поставленную электроэнергию перед Укринтерэнерго.

Ранее Терминал писал, что Уряд зменшив розмір дивідендів для Укрінтеренерго на наступний рік.