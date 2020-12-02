НПЗ Белоруссии в 2021 году переработают около 18 миллионов тонн нефти

Концерн «Белнефтехим» планирует, что два НПЗ Беларуси в 2021 году переработают около 18 миллионов тонн нефти.

Об этом пишет АНГИ.

«По 2021 году сейчас проводятся переговоры, в качестве базового варианта мы рассматриваем тот же объем, который планировалось переработать в этом году. Это порядка 18 миллионов тонн нефти», — приводит слова Сизова агентство Белта.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко сообщал, что республика в 2021 году закупит основной объем нефти в РФ с поставками трубопроводным транспортом. При этом в конце 2019 года и начале 2020 года Минск и Москва не могли договориться по нефтяным поставкам из-за ценовых разногласий.

«Терминал» писал, заместитель председателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Светлана Гурина сообщила, что стоимость российской нефти для Беларуси в 2021 году составит 88-90% от мировой цены вместо 85% в настоящее время.

