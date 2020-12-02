Соглашение ОПЕК+ будет действовать в течение 2021 года

Обновлено: Декабрь 02, 2020. Тэги: ,

Соглашение ОПЕК+ будет действовать в течение 2021 года

Соглашение ОПЕК+ будет действовать в течение 2021 года и, возможно, дольше из-за сильного влияния пандемии на мировой спрос на нефть.

Такое мнение высказал президент Chevron Neftegaz Эндрю МакГран, выступая на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс», пишет АНГИ.

«В соответствии с влиянием коронавируса на мировой спрос на нефть, я допускаю, что это соглашение будет действовать в 2021 году как минимум и, возможно, дольше», — сказал он.

МакГран отметил, что текущие цены на нефть и показатели спроса свидетельствуют о том, что соглашение ОПЕК+ будет действовать в краткосрочной перспективе.

МакГран выразил надежду, что в следующем году мировая экономика начнет постепенно расти вслед за восстановлением рынка в Китае.

Заместитель вице-президента Транснефти Владимир Каланда, выступая на этой же сессии, отметил, что условиях пандемии, ставшей причиной непредсказуемости и турбулетности на рынках, делать прогнозы сложно. «Мы обоснованно осторожно оптимистичны, давая оценку нашим будущим шагам в части развития международной кооперации», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Транснефть участвует в международных проектах, но отметил, что давать какие-либо прогнозы на данном этапе тяжело.

«Терминал» писал, страны ОПЕК и их союзники во вторник проводят встречу министерского комитета, на которой рассматриваются возможные корректировки планов поставок нефти на следующий год.

Автор:

(Всего статей: 9413)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: