Турбоатом виготовив основну частину установки для енергоблока №3 ХАЕС

Обновлено: Декабрь 02, 2020. Тэги: , , ,

Турбоатом виготовив основну частину установки для енергоблока №3 ХАЕС
АТ «Турбоатом» виготовило основну частину турбоустановки для енергоблока №3 (ВВЕР-1000) Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба ДП «НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що Турбоатом також готовий виступити комплектним постачальником турбінної установки, генераторів, систем контролю і регулювання турбіни та допоміжного обладнання машзалів для енергоблоків №3 та №4 ХАЕС. Крім того, ведуться переговори з потенційним постачальникам генераторів для будівництва блоків, серед яких українське ДП «Електроважмаш», а також провідні закордонні виробники відповідного обладнання. Зокрема, компанії General Electric Power, Mitsubishi, Toshiba, Siemens, Doosan та Dongfang Electric.

Усе обладнання для енергоблоків №3 та №4 ХАЕС виготовлятиметься з урахуванням найновіших національних і світових вимог до безпеки експлуатації атомних електростанцій. Третій та четвертий блоки ХАЕС також матимуть можливість працювати у режимі регулювання потужності.

Як повідомлялося, 22 вересня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики», яким зокрема передбачено добудову енергоблоків №3 та №4 ХАЕС.

Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 – у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на поточну потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блока на 75% (змонтовано близько 85 одиниць устаткування) та 4-го – на 28%, у 1990 році через «постчорнобильський» мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.

Для України питання добудови цих двох енергоблоків ХАЕС є стратегічно важливим, адже це сприятиме енергетичній безпеці нашої держави, доступності тарифу на електроенергію для споживачів, стійкості енергосистеми. Крім того, йдеться про створення тисяч нових робочих місць, що відчутно покращить соціально-економічний розвиток регіону розташування ХАЕС, а також регіонів України в яких розміщені заводи-виробники обладнання для енергоблоків АЕС, що будуються.
«Термінал» писав,  Державна інспекція ядерного регулювання не погоджувала проект добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це заявив голова Інспекції Григорій Плачков в інетерв’ю  виданню «Energy Club».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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