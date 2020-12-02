Турбоатом виготовив основну частину установки для енергоблока №3 ХАЕС

АТ «Турбоатом» виготовило основну частину турбоустановки для енергоблока №3 (ВВЕР-1000) Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба ДП «НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що Турбоатом також готовий виступити комплектним постачальником турбінної установки, генераторів, систем контролю і регулювання турбіни та допоміжного обладнання машзалів для енергоблоків №3 та №4 ХАЕС. Крім того, ведуться переговори з потенційним постачальникам генераторів для будівництва блоків, серед яких українське ДП «Електроважмаш», а також провідні закордонні виробники відповідного обладнання. Зокрема, компанії General Electric Power, Mitsubishi, Toshiba, Siemens, Doosan та Dongfang Electric.

Усе обладнання для енергоблоків №3 та №4 ХАЕС виготовлятиметься з урахуванням найновіших національних і світових вимог до безпеки експлуатації атомних електростанцій. Третій та четвертий блоки ХАЕС також матимуть можливість працювати у режимі регулювання потужності.

Як повідомлялося, 22 вересня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики», яким зокрема передбачено добудову енергоблоків №3 та №4 ХАЕС.

Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 – у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на поточну потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блока на 75% (змонтовано близько 85 одиниць устаткування) та 4-го – на 28%, у 1990 році через «постчорнобильський» мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.

Для України питання добудови цих двох енергоблоків ХАЕС є стратегічно важливим, адже це сприятиме енергетичній безпеці нашої держави, доступності тарифу на електроенергію для споживачів, стійкості енергосистеми. Крім того, йдеться про створення тисяч нових робочих місць, що відчутно покращить соціально-економічний розвиток регіону розташування ХАЕС, а також регіонів України в яких розміщені заводи-виробники обладнання для енергоблоків АЕС, що будуються.