У 2020 році на УЕБ реалізовано більше 2 млрд куб м природного газу

За 11 місяців 2020 року на Українській енергетичній біржі реалізовано 2,1 млрд. куб м. природного газу, що у 6 разів більше показника за результатами 11 місяців минулого року.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Загалом у 2020 році було проведено 235 торгових сесій, на яких природний газ до продажу чи купівлі пропонували 75 компаній – ініціаторів торгів.

У зв’язку із безліччю сприятливих факторів у 2020 році зросла популярність торгівлі ресурсом ПСГ, так, за результатами 11 місяців обсяг продажів даного ресурсу склав 298 млн. куб. м. проти 33 млн. куб. м. у 2019 році. Зараз УЕБ тісно співпацює з Укртрансгазом в напрямку представлення нових продуктів для торгівлі газом в підземних сховищах.

На даний час за напрямком «Природний газ» на УЕБ представлено більше 350 компаній, серед яких видобувні компанії, трейдери, газопостачальні компанії, великі споживачі тощо. У 2020 році посилив та закріпив позиції на УЕБ Нафтогаз Трейдинг. Загалом серед загальних обсягів продажів на УЕБ частка продажів компанії склала 36%.