Укренерго отримала можливість залучити позику ЄІБ для комплексної реконструкції підстанцій

Сьогодні Верховна Рада ратифікувала Гарантійну угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Це дозволить залучити 136 млн євро інвестицій від ЄІБ на комплексну реконструкцію 12 підстанцій НЕК «Укренерго» у чотирьох областях України за проектом «Програма підвищення надійності підстанцій».

Повідомляє Укренерго.

Зокрема, у межах проекту передбачена заміна основного обладнання та повна автоматизація наступних підстанцій:

ПС 330 кВ «Нікопольська», «Прометей», «Південна», «Першотравнева», «Кам’янська», «Дніпровська», «Павлоградська», «Гірнича» у Дніпропетровській області;

ПС 330 кВ «Мелітопільська» та «Запорізька» у Запорізькій області;

ПС 330 кВ «Кварцит» у Кіровоградській області;

ПС 750 кВ «Південнодонбаська» на півдні Донецької області.

Комплексна реконструкція значно підвищить надійності живлення споживачів, дозволить уникнути системних обмежень роботи генерації, а також дасть можливість для економічного розвитку регіонів.

Заміна основного обладнання підстанцій дозволить впровадити сучасні системи захисту та протиаварійної автоматики, а також автоматизовану систему керування технологічними процесами, завдяки чому цими підстанціями можна буде керувати віддалено з центрального диспетчерського центру.

Така комплексна реконструкція виведе об’єкти Укренерго на технологічно новий рівень управління, що відповідатиме вимогам надійності та безпеки системи передачі, що діють в європейському об’єднанні системних операторів ENTSO-E, синхронізація з якою є стратегічною ціллю компанії. Крім цього, залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових інституцій, зокрема ЄІБ, дозволяє мінімізувати вплив реалізації таких масштабних проектів на тариф Компанії на послуги з передачі електроенергії. Адже такі великі суми позики надаються на тривалий період (10-15 років) зі значно нижчою відсотковою ставкою, чого не може запропонувати український фінансовий ринок.

«Програма підвищення надійності підстанцій» є складовою комплексної програми автоматизації підстанцій, яка передбачає реконструкцію всіх підстанцій, які експлуатує компанія, з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами. Програма реалізується за кошти міжнародних фінансових інституцій двома етапами.

На першому етапі до 2025 року буде реконструйовано 57 підстанцій, які сформовані у 9 інвестиційних проектів, з яких зараз в активній фазі реалізації знаходяться п’ять.

Раніше Термінал писав, що НЕК «Укренерго» отримала збиток 28,6 млрд грн за 9 місяців 2020 року.