2020-12-03: Нефть Brent торгуется выше $48 за баррель

Обновлено: Декабрь 03, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-12-03: Нефть Brent торгуется выше $48 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 48,04 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,44%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 45,02 доллара за баррель, потеряв 0,57%.

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне противоречий между нефтедобывающими странами, включая Россию и Саудовскую Аравию, в вопросе о необходимости продления рекордных сокращений добычи, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 0,33% до $48,09 за баррель к 09:19 МСК, на WTI — 0,42% до $45,09 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,8%, WTI — на 1,6%.

Страны ОПЕК+ возобновят переговоры в четверг в попытке согласовать стратегию на 2021 год. Ранее им не удалось достичь компромисса по поводу того, что делать со слабым спросом на нефть на фоне новой волны пандемии коронавируса.

Ожидалось, что ОПЕК продлит сделку о сокращении добычи на текущих условиях как минимум на первый квартал 2021 года. Однако надежды на скорое одобрение регуляторами вакцин от COVID-19 спровоцировали ралли на рынке нефти, и некоторые страны начали сомневаться в необходимости ограничения предложения. С другой стороны, за продление квот выступает де-факто лидер ОПЕК, Саудовская Аравия.

«Любой сигнал о том, что эта группа испытывает проблемы в достижении соглашения, может оказать давление на цены», — говорится в записке аналитиков ANZ Research.

Тем временем запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 679.000 баррелей, сообщило накануне Управление энергетической информации (EIA), тогда как аналитики ожидали более существенного сокращения, на 2,4 миллиона баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли на 3,5 миллиона баррелей, запасы дистиллятов — на 3,2 миллиона баррелей.

Кроме того, экспорт нефти из Венесуэлы подскочил более чем в два раза в прошлом месяце, показывают данные госкомпании PDVSA и Refinitiv Eikon.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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