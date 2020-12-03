Европа в ноябре 2020 г. сократила импорт СПГ на 40% в годовом выражении

Поставки сжиженного природного газа на терминалы Европы в ноябре 2020 г. снизились на 39% по сравнению с ноябрем 2019 г. Об этом свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe.

Передает ИА Neftegaz.RU.

Поставки СПГ за ноябрь 2020 г. составили 6,704 млрд м3 и смогли подрасти на 12% по отношению к уровню октября 2020 г. — 5,97 млрд м3 — минимального значения за последние 2 года.

При этом ранее в сентябре по отношению к августу 2020 г., а потом в октябре к сентябрю 2020 г. поставки снижались вопреки сезонному тренду роста потребления.

Импорт СПГ в годовом выражении в ноябре 2020 г. сократили абсолютно все европейские страны-владельцы приемных регазификационных СПГ-терминалов.

И даже такие борцы за независимость от газа Газпрома за счет СПГ, как Литва — на 34% и Польша — на 3,6%.

США в ноябре 2020 г. поставили на Северо-Запад континентальной Европы уже 5 танкеров (по 2 в Голландию и Бельгию и 1 во Францию), тогда как в октябре 2020 г. было 4 (3 в Нидерланды и 1 во Францию).

В Великобританию в ноябре 2020 г. хлынул поток СПГ из США — всего 10 танкеров, в то время как в октябре 2020 г. и ранее — поставок не было.

При этом Катар, некогда бывший практически монополистом в поставках СПГ в Великобританию, почти ушел как с рынка северо-западной континентальной Европы, так и Великобритании — в ноябре эти сегменты рынка получили всего по 1му катарскому танкеру.

По мере преодоления мировой экономикой кризиса, вызванного пандемией коронавируса, азиатский рынок возвращает себе звание главного магнита для свободных объемов СПГ, обеспечивая солидную премию к другим рынкам.

К примеру, форвардные котировки на январь 2021 г. по азиатскому спотовому индексу на СПГ JKM (248 долл. США/1000м3) превышают котировки голландской площадки TTF (190 долл. США/1000м3) на 40%.

В 1м полугодии 2020 г. на фоне пандемии коронавируса и резко упавших цен на газ во всем мире спотовые партии СПГ выигрывали ценовую конкуренцию с трубопроводным газом, в т. ч. газом Газпрома.

Однако летом СПГ-заводы в США резко снизили выпуск, т.к. клиенты начали отказываться от поставок из-за избытка предложения.

В результате с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что меньше на 3,9% YoY.

В настоящее время, с приходом холодов потребление газа в Европе выросло, однако локдаун из-за 2й волны пандемии коронавируса может скорректировать рост спроса.

Ранее Терминал писал, что французская Total впервые поставила партию СПГ с нулевым выбросом углерода.