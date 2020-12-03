Начало восстановления рынка нефти и газа намечено на 2021 год — Fitch

Спрос на нефть полностью не восстановится до конца 2021 года, если не произойдет массовой вакцинации населения.

Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch, пишет АНГИ.

Срок начала восстановления глобального рынка нефти и газа — следующий год, но улучшения будут умеренными и неопределенными, отмечают эксперты. Аналитики уверены, что ограничения добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+ будут носить более локальный и менее жесткий характер, чем в начале 2020 года. Также агентство ждет роста цен на природный газ, хотя мировой рынок по-прежнему будет страдать от избытка мощностей.

Эксперты называют еще одну тенденцию, которая сохранится в будущем: большинство нефтегазовых компаний продолжат сокращать свои траты и расходы на дивиденды, передает lenta. Российскому нефтяному сектору помогает слабый курс рубля, это позволяет компенсировать обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+, отмечают аналитики.