Правительство до конца года намерено назначить руководителя Минэнерго

Обновлено: Декабрь 03, 2020. Тэги: ,

Правительство до конца года намерено назначить руководителя Минэнерго

Правительство Украины до конца года намерено назначить руководителя министерства энергетики.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию «Корреспондент», опубликованном 2 декабря.

«Мы будем вносить в Раду кандидатуру министра энергетики. До Нового года определенные шаги в этом направлении будут сделаны», – заявил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, в лонг-лист включены все действующие заместители министра.

«У каждого из них сохраняются шансы занять должность министра», – отметил премьер-министр, добавив, что круг кандидатов со стороны, которых правительство также намерено рассматривать, довольно узок.

«Это должны быть высококлассные специалисты, способные вести правильную политику в энергосекторе», – подчеркнул он.

Ранее «Терминал» писал, 20 ноября на внеочередном заседании Кабинет министров назначил заместителя министра энергетики Юрия Николаевича Бойко временно исполняющим обязанности министра энергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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