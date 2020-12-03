Правительство до конца года намерено назначить руководителя Минэнерго

Правительство Украины до конца года намерено назначить руководителя министерства энергетики.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию «Корреспондент», опубликованном 2 декабря.

«Мы будем вносить в Раду кандидатуру министра энергетики. До Нового года определенные шаги в этом направлении будут сделаны», – заявил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, в лонг-лист включены все действующие заместители министра.

«У каждого из них сохраняются шансы занять должность министра», – отметил премьер-министр, добавив, что круг кандидатов со стороны, которых правительство также намерено рассматривать, довольно узок.

«Это должны быть высококлассные специалисты, способные вести правильную политику в энергосекторе», – подчеркнул он.

Ранее «Терминал» писал, 20 ноября на внеочередном заседании Кабинет министров назначил заместителя министра энергетики Юрия Николаевича Бойко временно исполняющим обязанности министра энергетики.