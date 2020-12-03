За 11 місяців 2020 року обсяги транспортування газу з Європи до України склали 15,6 млрд куб. м

Обновлено: Декабрь 03, 2020. Тэги: , , ,

За 11 місяців 2020 року обсяги транспортування газу з Європи до України склали 15,6 млрд куб. м

За 11 місяців 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» протранспортував 15,6 млрд куб. м газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 11% (1,6 млрд куб. м) більше за аналогічний показник минулого року та на 34% перевищує середню позначку (11,7 млрд куб. м) відповідних періодів у 2016-2019 роках. 

Повідомляє ОГТСУ.

«У жовтні-листопаді фіксуємо значне скорочення обсягів транспортування газу з Європи до України та одночасно збільшення ре-експорту з українських ПСГ в Європу. Така ситуація є цілком очікуваною та характерною для цього періоду. Адже розпочався осінньо-зимовий сезон, і  трейдери, які закачували газ з літа, почали відбирати його з українських ПСГ для постачання на європейські ринки . Така тенденція збережеться до квітня», – пояснив комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров. 

Всього за 11 місяців 2020 року імпорт із Словаччини склав майже 10,2 млрд куб. м (+12% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – майже 3,9 млрд куб. м (+10%), із Польщі – майже 1,6 млрд куб. м (+12%). Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку цього року, імпортовано 45% або 7,1 млрд куб. м: зі Словаччини – 3,1 млрд куб. м, з Угорщини – 2,9 млрд куб. м, з Польщі – 1,1 млрд куб. м. 

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі «митний склад» було направлено 10,1 млрд куб. м імпортованих обсягів. Із них 60% (або 6,1 млрд куб. м) надійшли в режимі «shorthaul – митний склад» і 40% (4,0 млрд куб.м) в режимі «кордон – митний склад». В листопаді розпочалась фаза активного відбору газу з митного складу та його подальшого транспортування до країн ЄС. 

Всього за період січня-листопада транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 82 трейдери, з них 52 українських компаній та 30 іноземних. А послугами short-haul та «митний склад» скористалися понад півсотні компаній , більша частина з яких є нерезидентами. 

Раніше Термінал писав, що імпорт газу в Україну зріс на 30% у порівнянні з минулим роком.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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