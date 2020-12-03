За 11 місяців 2020 року обсяги транспортування газу з Європи до України склали 15,6 млрд куб. м

За 11 місяців 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» протранспортував 15,6 млрд куб. м газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 11% (1,6 млрд куб. м) більше за аналогічний показник минулого року та на 34% перевищує середню позначку (11,7 млрд куб. м) відповідних періодів у 2016-2019 роках.

Повідомляє ОГТСУ.

«У жовтні-листопаді фіксуємо значне скорочення обсягів транспортування газу з Європи до України та одночасно збільшення ре-експорту з українських ПСГ в Європу. Така ситуація є цілком очікуваною та характерною для цього періоду. Адже розпочався осінньо-зимовий сезон, і трейдери, які закачували газ з літа, почали відбирати його з українських ПСГ для постачання на європейські ринки . Така тенденція збережеться до квітня», – пояснив комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.

Всього за 11 місяців 2020 року імпорт із Словаччини склав майже 10,2 млрд куб. м (+12% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – майже 3,9 млрд куб. м (+10%), із Польщі – майже 1,6 млрд куб. м (+12%). Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку цього року, імпортовано 45% або 7,1 млрд куб. м: зі Словаччини – 3,1 млрд куб. м, з Угорщини – 2,9 млрд куб. м, з Польщі – 1,1 млрд куб. м.

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі «митний склад» було направлено 10,1 млрд куб. м імпортованих обсягів. Із них 60% (або 6,1 млрд куб. м) надійшли в режимі «shorthaul – митний склад» і 40% (4,0 млрд куб.м) в режимі «кордон – митний склад». В листопаді розпочалась фаза активного відбору газу з митного складу та його подальшого транспортування до країн ЄС.

Всього за період січня-листопада транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 82 трейдери, з них 52 українських компаній та 30 іноземних. А послугами short-haul та «митний склад» скористалися понад півсотні компаній , більша частина з яких є нерезидентами.

Раніше Термінал писав, що імпорт газу в Україну зріс на 30% у порівнянні з минулим роком.