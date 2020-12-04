2020-12-04: Нефть Brent торгуется выше $49 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 49,73 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,09%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,47 доллара за баррель, потеряв 1,82%.

Цены на нефть дорожают в пятницу и могут вырасти пятую неделю кряду после того, как ведущие производители договорились продолжить ограничивать добычу для борьбы с последствиями коронавируса, хотя компромисс оказался не таким масштабным, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки выросли на 2,11% до $49,74 за баррель к 08:52 МСК, на — прибавили 1,84% до $46,48 за баррель.

ОПЕК и союзники во главе с Россией договорились о постепенном увеличении добычи на 500.000 баррелей в сутки с января 2021 года, однако не смогли принять решение о политике до конца года.

«Они пришли к лучшему компромиссу», — сказал Стивен Иннес из Axi.

ОПЕК+ будет собираться раз в месяц для оценки условий, ежемесячное увеличение добычи не будет превышать 500.000 баррелей в сутки.

«Эти встречи принесут на рынок некоторую волатильность и, что немаловажно, будут способствовать усложнению хеджирования для американских производителей», — сказал Иннес.

Общее ограничение добычи странами ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 миллиона баррелей в сутки от базового уровня по сравнению с 7,7 миллиона на данный момент.

Ранее ожидалось, что текущие параметры сделки будут продлены как минимум до марта.

Цены также получили поддержку на фоне более оптимистичной риторики республиканцев Конгресса США во время обсуждения новых мер помощи экономике в связи с пандемией.