Депутати ухвалили законопроєкт про врегулювання питань у сфері ЖКП

3 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» (законопроєкт №2458 ).

Норми прийнятого Закону , робота над яким тривала майже два роки, спрямовані на врегулювання проблемних питань, пов’язаних з введенням в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Слід зазначити, що спроба вирішити низку проблемних питань, пов’язаних із Законом «Про житлово-комунальні послуги», здійснювалася Верховною Радою України попереднього скликання. Так, 12 квітня 2019 року народні депутати зареєстрували законопроєкт №10228, який так і не був розглянутий. Після проведення виборів до Верховної Ради у 2019 році та формуванні її профільних Комітетів, відповідна законопроєктна робота була продовжена.

У вересні 2019 року Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг сформував експертну групу з числа представників Мінрегіону, профільних асоціацій підприємств сфери ЖКГ, експертного середовища та Асоціації міст України, що суттєво доопрацювала попередній законопроєкт.

Результатами такої роботи стала реєстрація законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» №2458 від 15 листопада 2019 року. Законопроєкт неодноразово включався до порядку денного Верховної Ради, втім був ухвалений у першому читанні лише 20 травня 2020 року.

Під час підготовки проєкту Закону до другого читання, парламентарі подали 484 правки та пропозиції до нього, частина з яких була врахована Комітетом. Необхідно також зазначити, що незважаючи на чітку та категоричну позицію Асоціації міст України, під час підготовки до другого читання народними обранцями була врахована правка, якою передбачається, що прибирання прибудинкової території багатоквартирного будинку з 1 січня 2023 року здійснюється за рахунок мешканців таких будинків лише у тому випадку, якщо така прибудинкова територія (за даними Державного земельного кадастру) знаходиться у власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку. Таким чином, органи місцевого саморядування змушені вже найближчим часом забезпечити передачу співвласникам земельних ділянок під багатоквартирними будинками, при цьому ухвалений Закон покладає на Уряд розробку законопроєктів та підзаконних актів, які передбачать та забезпечать механізм такої передачі.

Після підтримки доопрацьованого законопроєкту профільним Комітетом, він неодноразово включався до порядку денного Верховної Ради України, але був ухвалений лише 3 грудня 2020 року. Загалом 240 народних депутатів України з різних фракцій підтримали його ухвалення.

Завдяки ухваленню цього складного та компромісного законопроєкту:

запроваджуються публічні договори про надання комунальних послуг;

відбудеться одномоментний перехід на нові договори про надання комунальних послуг;

встановлюється дієвий механізм обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж;

удосконалюється механізм визначення виконавця послуги поводження з побутовими відходами;

удосконалюється механізм списання багатоквартирних будинків з балансу;

органам місцевого самоврядування надається право проведення конкурсу на визначення управителя багатоквартирного будинку, додатково до уже передбачених випадків;

відтерміновуються на два роки штрафні санкції за відсутність приладів будинкового обліку послуг тепло- та водопостачання, які повинні встановити надавачі послуг;

вирішуються і низка інших проблемних питань сфери ЖКГ.

Раніше «Термінал» писав, в Україні борг населення за комунальні послуги перевалив за 29 мільярдів гривень, і це ще без врахування несплат за електрику та газ. Тож депутати придумали законопроект, який покликаний боротися з боржниками.

