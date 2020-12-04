Міненерго оприлюднило річні квоти підтримки ВДЕ та графік проведення «зелених» аукціонів

Обновлено: Декабрь 04, 2020. Тэги: , ,

Міненерго оприлюднило річні квоти підтримки ВДЕ та графік проведення «зелених» аукціонів

На розширеній нараді Міненерго презентувало проект квоти підтримки виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел, графік проведення аукціонів на 2021 рік та індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2022-2025 роки.

Про це пише пресслужба відомства.

“Інформація про публічну презентацію квот викликала неабиякий ажіотаж серед представників галузі, що свідчить про зацікавленість інвесторів у майбутніх аукціонах”, — відмітила вона.

Міненерго було підготовлено максимально компромісне рішення щодо розмірів квоти та графіку проведення аукціонів, яке враховує стан та динаміку розвитку галузі, визначені Енергетичною стратегією України цільові показники в сфері ВДЕ, очікуваний попит на квоти, а також — технічну спроможність енергосистеми інтегрувати нові потужності з негарантованим графіком виробництва електричної енергії.

“Загальна потужність, що пропонується до розподілу на аукціонах у наступному році, складає 365 МВт. З яких ВЕС — 150 МВт, СЕС — 155 МВт (включаючи регіональну квоту та квоту для малої розподіленої генерації), інших видів (біомаса, біогаз, мГЕС) — 60 МВт”, — повідомили в пресслужбі.

Водночас показники на річних квот на 2022-2025 роки є індикативними та можуть бути переглянуті з урахуванням таких обставин:

  • фактичних результатів аукціонів 2021 року, зокрема, попиту на квоти та кінцевої ціни за кВт*год “зеленої” електроенергії, яка складеться за підсумками конкурсів;
  • стану будівництва нової високоманеврової генерації. Міненерго підготовлено зміни до Порядку проведення конкурсів на будівництво нової генеруючої потужності, які найближчим часом будуть подані на розгляд Уряду.

Проведення перших конкурсів на будівництво високоманеврової генерації очікується у наступному році;

  • актуалізації показників Енергетичної стратегії України до 2035 року з урахуванням цілей “Європейської зеленої угоди”;
  • законодавчого врегулювання роботи систем накопичення енергії в ринку електричної енергії;
  • підготовки законодавчих змін щодо можливості проведення аукціонів на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики разом з системами накопичення електричної енергії.

“Присутні на засіданні представники асоціацій та інвестори погодились, що в сучасних умовах рішення Міненерго є збалансованими. Водночас для посилення інтересу інвесторів до аукціонної моделі і, як наслідок, конкуренції та зниження поданих цінових заявок, важливе виконання поточних зобов’язань у рамках „зеленого“ тарифу та умов Меморандуму про взаєморозуміння”, — резюмували у Міненерго.

«Термінал» писав, у Міненерго за участі ПрАТ «НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець» та Держенергоефективності відбулась узгоджувальна нарада щодо організації «зелених» аукціонів у 2021 році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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