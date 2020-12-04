На Запорізькій АЕС воднево-киснева станція №2 готується до введення у дослідну експлуатацію

На Запорізькій АЕС активно ведуться роботи на воднево-кисневій станції №2, яка до кінця поточного року буде здана у дослідну експлуатацію.

Інформує ЗАЕС.

Нова воднево-киснева станція створюється для виробництва водню та його накопичення. Водень транспортуватиметься через магістральні трубопроводи на всі енергоблоки ЗАЕС для охолодження генераторів. Введення в роботу нової воднево-кисневої станції збільшить надійність схеми постачання водню на енергоблоки станції.

Комплекс готовий майже на 70 відсотків, зазначив виконавець робіт управління будівництва Запорізької АЕС Дмитро Веремейчик. Окрім будівельників, тут працюють підрядники, які виконують наладку нового обладнання. Все детально вивіряють, щоб в подальшому устаткування працювало надійно та безпечно.

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