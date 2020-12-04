Україна зацікавлена у посиленні співробітництва з Фондом E5P

На засіданні Асамблеї вкладників Фонду Східної Європи з енергоефективності та навколишнього середовища (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P), що відбулось 3 грудня, обговорили питання нових внесків та заслухали звіт щодо співпраці з Україною.

Від Міністерства енергетики як основного координатора України у Фонді виступив заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, пише пресслужба міністерства.

Він наголосив, що Україна зацікавлена у продовженні та посиленні співробітництва з Фондом E5P.

«Ми підписали другу Угоду між Україною та ЄБРР про внесок до Фонду в сумі 10 млн. євро. Для її ратифікації розроблено відповідний проєкт закону. Його внесено на розгляд Президентові України для подальшого подання до Верховної Ради», – повідомив він.

Відповідно до звіту по Україні, представленому на засіданні, одним із завдань, яке стоїть перед Урядом України, є зниження енергоємності країни та зменшення негативного впливу на зміну клімату, зокрема, шляхом декарбонізації та підвищення енергоефективності. Особливо це буде важливо на етапі відновлення після пандемії та карантинних обмежень.

«Співробітництво з Фондом Е5Р для нашої країни відіграє особливу роль. Реалізація проєктів з модернізації інфраструктури, зокрема централізованого теплопостачання та фонду громадських будівель, роблять Україну на крок ближче до загальної європейської мети – кліматичної нейтральності», – наголосив заступник Міністра та подякував Асамблеї вкладників Фонду Е5Р за затвердження нових проектів, а саме:

— підвищення енергоефективності в Лучанській міській лікарні та оновлення вуличного освітлення в місті Херсон в Україні від НЕФКО;

- програма «Енергоефективність в державних будівлях України» від ЄІБ.

Ярослав Демченков також звернувся до Асамблеї з проханням підтримати проєкт «Енергоефективність в будівлях м. Дніпро від ЄБРР» (Dnipro Energy Efficiency in Public Buildings by EBRD), оскільки його реалізація є важливою частиною відновлення інфраструктури країни.

Нагадаємо, Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) – це багатосторонній фонд з капіталом 200 мільйонів євро, заснований для стимулювання інвестицій в енергоефективність в таких країнах Східного партнерства, як Україна, Вірменія, Білорусь, Грузія і Молдова, заснований у 2009 році спільно Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською комісією, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, Північною екологічною фінансовою корпорацією, Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною Фінансовою Корпорацією.