Україна зацікавлена у посиленні співробітництва з Фондом E5P

Обновлено: Декабрь 04, 2020. Тэги: ,

Україна зацікавлена у посиленні співробітництва з Фондом E5P

На засіданні Асамблеї вкладників Фонду Східної Європи з енергоефективності та навколишнього середовища (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P), що відбулось 3 грудня, обговорили питання нових внесків та заслухали звіт щодо співпраці з Україною.

Від Міністерства енергетики як основного координатора України у Фонді виступив заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, пише пресслужба міністерства.

Він наголосив, що Україна зацікавлена у продовженні та посиленні співробітництва з Фондом E5P.
«Ми підписали другу Угоду між Україною та ЄБРР про внесок до Фонду в сумі 10 млн. євро. Для її ратифікації розроблено відповідний проєкт закону. Його внесено на розгляд Президентові України для подальшого подання до Верховної Ради», – повідомив він.
Відповідно до звіту по Україні, представленому на засіданні, одним із завдань, яке стоїть перед Урядом України, є зниження енергоємності країни та зменшення негативного впливу на зміну клімату, зокрема, шляхом декарбонізації та підвищення енергоефективності. Особливо це буде важливо на етапі відновлення після пандемії та карантинних обмежень.
«Співробітництво з Фондом Е5Р для нашої країни відіграє особливу роль. Реалізація проєктів з модернізації інфраструктури, зокрема централізованого теплопостачання та фонду громадських будівель, роблять Україну на крок ближче до загальної європейської мети – кліматичної нейтральності», – наголосив заступник Міністра та подякував Асамблеї вкладників Фонду Е5Р за затвердження нових проектів, а саме:
— підвищення енергоефективності в Лучанській міській лікарні та оновлення вуличного освітлення в місті Херсон в Україні від НЕФКО;

- програма «Енергоефективність в державних будівлях України» від ЄІБ.

Ярослав Демченков також звернувся до Асамблеї з проханням підтримати проєкт «Енергоефективність в будівлях м. Дніпро від ЄБРР» (Dnipro Energy Efficiency in Public Buildings by EBRD), оскільки його реалізація є важливою частиною відновлення інфраструктури країни.

Нагадаємо, Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) – це багатосторонній фонд з капіталом 200 мільйонів євро, заснований для стимулювання інвестицій в енергоефективність в таких країнах Східного партнерства, як Україна, Вірменія, Білорусь, Грузія і Молдова, заснований у 2009 році спільно Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською комісією, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, Північною екологічною фінансовою корпорацією, Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною Фінансовою Корпорацією.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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